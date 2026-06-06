Estos 4 Apoyos Bienestar para Mujeres Abren Registro en Junio 2026: Requisitos, Cómo Inscribirse

Cuando todo parecía indicar que los programas sociales no iban a tener mucha actividad este mes, cuatro apoyos Bienestar para mujeres de diferentes edades anunciaron que abren registro en junio 2026, por eso acá te decimos cuáles son, las fechas exactas, los requisitos y cómo inscribirse a cada uno de ellos.

La cantidad de apoyos para mujeres disponibles este mes son tantos, que en una nota previa ya te dijimos qué programas Bienestar tienen registro y cuáles dan pagos en junio 2026, pues millones de personas tienen la posibilidad de contar con un acceso extra o de obtener un beneficio totalmente gratuito que las ayude a mejorar su calidad de vida.

¿Qué apoyos Bienestar 2026 para mujeres tienen registro en junio?

De los cuatro programas que tienen registro este mes, tres son de carácter federal y el restante se brinda de forma estatal en una entidad. Si quieres conocer los detalles, a continuación te damos los nombres de cada apoyo y las fechas de inscripción:

Credencialización del Servicio Universal de Salud

Durante todo el mes va a estar abierto el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud. Con esta ayuda, las personas van a tener garantizado su acceso a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México: IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc.

El registro va a estar abierto todo junio y hasta el mes de noviembre en 24 ciudades de México.

Pensión Bienestar adultas mayores

Del 22 al 28 de junio todas las mujeres de 65 años de edad en adelante van a poder inscribirse a la Pensión Bienestar, que da un pago bimestral de 6,200 pesos en 2026.

Es importante aclarar que la inscripción se hace de forma presencial en los Módulos del Bienestar establecidos en todo México. Para checar la ubicación del más cercano, entra a este link.

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Las mujeres que tengan cumplidos los 60 y hasta 64 años de edad van a tener la oportunidades de registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Las fechas para hacer el trámite son del 22 al 28 de junio 2026.

El registro se hace en el Módulo de Bienestar más cercano y con los documentos que se solicitan, en original y copia.

Mujeres Plomeras 2026

Este apoyo para mujeres mayores de 18 años abrió registro en los 125 municipios del Estado de México y promueve la participación de las mujeres en gestión, mantenimiento y provisión de servicios de agua en el hogar y tener un desarrollo económico.

La inscripción a este programa será durante todo el mes de junio y termina el 30 septiembre 2026 o hasta que se alcance el límite de cupos establecido.

Requisitos y cómo inscribirse a los apoyos para mujeres en junio 2026

Para hacer tu registro a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos para poder asegurar la ayuda que brinda el Gobierno de México de forma universal:

Tener de 60 a 64 años o de 65 años de edad en adelante.

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto . Celular y de casa.

Acudir al Módulo de Bienestar a hacer el registro en las fechas establecidas.

Para solicitar la entrada el Servicio Universal de Salud y obtener la credencial, las mujeres deben ser beneficiarias de la Pensión adultas mayores y de discapacidad. Además deben hacer el trámite en su Módulo Bienestar más cercano y llevar identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Finalmente, el apoyo de Mujeres Plomeras 2026 se puede solicitar en línea en el siguiente enlace: agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras. Las solicitantes deben contar con acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio. En el enlace deben seguir todos los pasos para poder obtener su formato de registro de solicitante al programa.

Ahora que ya sabes de todo los apoyos Bienestar 2026 para mujeres con registro abierto en junio, les recomendamos a todas las interesadas reunir todos los documentos, para que hagan su inscripción a cualquier de los programas lo más pronto posible.

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