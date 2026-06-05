Suspenden Entrega de Apoyos Bienestar en Junio 2026: ¿Quiénes No Cobrarán ni Recibirán Tarjeta?

Las autoridades anunciaron que se suspende la entrega de apoyo de varios programas del Bienestar en el mes de junio 2026, por eso acá te decimos el motivo, qué hombres y mujeres no reciben tarjeta y si también se canceló el calendario de pagos del bimestre mayo-junio para miles de beneficiarios.

La suspensión de varios programas sociales ocurre mientras se encuentra abierto el registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años y el nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años, el cual justamente abrió etapa de inscripción en junio 2026. Además de eso, la Beca Rita Cetina se encuentra en plena dispersión del pago para alumnos de secundaria que cuentan con su Tarjeta Bienestar activa.

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¿Qué apoyos Bienestar suspenden pagos y entrega de tarjetas en junio 2026?

Los programas de Bienestar que van a tener que detener actividades este mes son la Beca Rita Cetina y la Pensión Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad.

El motivo por el que se suspenden estos apoyos es porque el próximo domingo 7 de junio 2026 se llevan a cabo elecciones en una parte de México y por ley hay veda electoral, eso significa que está prohibido promocionar programas sociales, pues puede influir en la equidad de la contienda electoral. Aunque por supuesto esto solamente aplica solamente para algunas mujeres y hombres.

¿Quiénes no cobran apoyos ni reciben tarjeta Bienestar en junio 2026?

Los beneficiarios de los apoyos Bienestar afectados por las elecciones son todas las personas que habiten en alguna parte de Coahuila, entidad que tiene comicios este mes para renovar el Congreso de dicho estado.

Está confirmado que la entrega de tarjetas Bienestar de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria se postergó y comienza hasta el próximo 15 de junio. Mientras que los nuevos beneficiarios de la Pensión adultos mayores y discapacitados, aún no se sabe cuándo les darán la credencial tras las elecciones.

Aunque en las elecciones de 2024, cuando la ciudadanía eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta de México se suspendieron hasta los pagos. Ahora, en Coahuila se mantiene el depósito de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria, correspondiente al bimestre de mayo-junio. Incluso el propio delegado de Bienestar de la entidad, Américo Villarreal Santiago publicó en sus redes sociales el calendario de pagos.

Así es como la suspensión de apoyos Bienestar ocurren en junio 2026 por las elecciones en Coahuila 2026. Aunque una vez terminados los sufragios, los programas puedan reanudar actividades y así comenzar con la entrega de tarjetas en toda la entidad.

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