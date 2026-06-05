Suspenden Entrega de Apoyos Bienestar en Junio 2026: ¿Quiénes No Cobrarán ni Recibirán Tarjeta?

Varios programas de Bienestar suspendieron actividades, tanto pagos como entrega de tarjetas a miles de beneficiarios en junio 2026

Suspenden entrega de apoyos Bienestar en junio 2026 quiénes no cobran pagos ni reciben tarjeta de programasLas autoridades anunciaron la suspensión de varios programas de Bienestar en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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