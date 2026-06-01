Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Junio 2026: Lista Completa de Letras que Cobran por Día

¿Tu hijo recibe la Beca del Bienestar? Hoy anunciaron las fechas de depósito del último bimestre del ciclo escolar 2025-2026. Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar presentó el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina, así que si tu hijo es beneficiario en N+ te decimos qué día cobras el apoyo económico.

Tal como ocurrió en bimestres anteriores, el depósito por 1,900 pesos se hará en la Tarjeta del Banco del Bienestar que te fue entregada posterior a su registro.

Pero ojo, porque estas fechas sólo aplican para los alumnos de continuidad. Si también tienes hijos en primaria y recientemente los inscribiste a la Beca Rita Cetina Primaría, en esta nota ya te explicamos qué sigue tras recoger la tarjeta.

Tal como ocurrió en meses anteriores, los pagos se extenderán por varios días dado que se realizan de acuerdo a la inicial del primer apellido del beneficiario.

Entonces, ¿cómo queda el Calendario de Pagos Beca Rita Cetina para junio 2026?

Siguiendo el calendario presentado por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los pagos en junio 2026 quedarán de la siguiente manera:

1 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras A o B.

2 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra C.

3 de junio cobran alumnos cuyos apellidos inician con las letras D, E o F.

4 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra G.

5 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras H, I, J, K o L.

8 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra M.

9 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P.

10 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra R.

11 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra S.

12 de junio cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z.

Recuerda que los depósitos se hacen durante los días hábiles, por lo que en fines de semana no habrá dispersión de recursos.

¿Cuánto dan de la Beca Rita Cetina en junio de 2026?

El depósito que se hará entre el 1 y 12 de junio corresponde a las familias de continuidad. De modo que aquellos hogares con un sólo alumno inscrito recibirán 1,900 pesos, mientras que por cada hijo adicional se les otorgarán 700 pesos más.

Por ejemplo, las familias que tengan dos alumnos inscritos en secundaria recibirán 2,600 pesos durante junio 2026.

Además del Banco Bienestar, ¿dónde más puedo retirar la Beca Rita Cetina?

El Gobierno de México ha dado a conocer que además de las sucursales bancarias, se pueden hacer retiros de los recursos de la Beca Rita Cetina en las tiendas de autoservicio. Pero, ojo si lo haces en otro banco.

El Banco del Bienestar recomienda utilizar su red de cajeros y sucursales para retirar los recursos del Apoyo Bienestar y en esta nota te explicamos por qué.