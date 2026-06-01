Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Junio 2026: Lista Completa de Letras que Cobran por Día

Hoy se anunciaron las fechas de depósito para beneficiarios de la Beca Rita Cetina para el bimestre mayo-junio de 2026. Conoce qué letras cobran por día

Mujer sostiene Folleto de Beca Rita Cetina. Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Junio 2026Ya salió el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para Junio 2026. Conoce qué día le toca cobrar a tu hijo, según la inicial de su apellido. Foto: Cuartoscuro.

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