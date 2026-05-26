¿Qué Sigue Tras Recibir la Tarjeta Beca Rita Cetina Primaria? Así se Activa para Pago de $2,500

Durante mayo, junio y julio avanza la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que se inscribieron durante marzo al apoyo de 2,500 pesos. Por lo que mucha gente se pregunta qué sigue tras recibir este documento y qué deben para activarlo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) dio a conocer que la entrega que inició el pasado 18 de mayo se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

Recuerda que el folio de registro te permite consultar vía internet si tu hijo fue aceptado al Registro de la Beca Rita Cetina primaria, por lo que en una nota previa ya te explicamos qué hacer si lo perdiste y cuál es la fecha límite para recuperarlo.

Además, para que sepas qué día depositan el apoyo de 2,500 pesos, te adelantamos cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Junio 2026.

¿Qué sigue tras recibir la Tarjeta de la Beca Rita Cetina primaria?

Dado que será la primera entrega de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, la CNBB apenas está en la etapa de distribución de tarjetas a los más de 7 millones de estudiantes que se registraron al Apoyo Bienestar.

Si aún no pasas por ella, aquí te decimos uno a uno, cuáles son los documentos que necesitas para recoger el plástico en la hora y sede que te indiquen las autoridades escolares.

De modo que una vez que recibas este método de pago, deberás esperar a qué caiga el depósito anual de 2,500 pesos. Esa será la forma en que se activará la Tarjeta de la Beca Bienestar.

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¿Cómo se activa la Tarjeta Bienestar para Primaria?

Tal como te adelantamos, el Gobierno de México ha aclarado que una vez que recibas la Tarjeta de la Beca Rita Cetina Primaria debes esperar el primer depósito.

Éste se hará según el Calendario de Pagos de la CNBB que se difunda a través de los medios locales. Una vez que caiga el dinero en tu cuenta podrás cobrarlo en alguna de las sucursales o cajeros de la red del Banco del Bienestar.

De modo que no debes hacer un paso extra para poder activar este método de pago.

En esta nota te explicamos por qué el Gobierno de México recomienda hacer uso de la red oficial del Bienestar para hacer operaciones con tarjetas.

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Vale la pena recordar que el pago de 2,500 pesos con motivo de la Beca Rita Cetina Primaria es de carácter anual, es decir que se entregarán los 2,500 pesos por única ocasión al iniciar el año.

Si bien aún no se conoce la fecha exacta en la que iniciarán los depósitos se ha dado a conocer que sería en el mes de agosto, justo antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027.