¿Qué Sigue Tras Recibir la Tarjeta Beca Rita Cetina Primaria? Así se Activa para Pago de $2,500

Del 18 de mayo al 31 de julio se entregarán las Tarjetas de la Beca Rita Cetina a los alumnos que resultaron beneficiarios del programa que entrega un apoyo económico para útiles escolares

Tarjeta Beca Rita Cetina. Cómo Activar Tarjeta para Pago 2,500 Pesos¿Ya sabes qué sigue tras recibir la Tarjeta de la Beca Rita Cetina para primaria? Esto deban hacer alumnos y papás. Foto: X @BecasBenito.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+