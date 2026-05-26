Consulta de Folios Beca Rita Cetina: Estos Alumnos de Primaria No Recibirán Tarjeta

El Sistema de Consulta de Folio de la Beca Rita Cetina continúa abierto para que los padres de familia sepan si sus hijos fueron aceptados o rechazados al apoyo de útiles y uniformes, y algunos alumnos de primaria han descubierto que no recibirán la tarjeta del Banco Bienestar.

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria se está realizando de forma escalonada en diferentes estados del país, y para que los nuevos beneficiarios no se desesperen y sepan que obtendrán el apoyo en agosto 2026, la Coordinación Nacional reactivó el Buscador de Becas Benito Juárez, en el cual los solicitantes pueden hacer la consulta con su folio de registro.

Y aunque la mayoría de los alumnos de primaria obtiene como resultado que fue aceptado al apoyo y solo debe esperar a la convocatoria para recoger su medio de pago, otros reciben la noticia de que no les darán la tarjeta de la Beca Rita Cetina.

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¿Hay rechazados de la Beca Rita Cetina de primaria?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles se entrega de forma universal a todos los estudiantes de primarias públicas, por lo que solo es necesario que hayan hecho un registro exitoso el pasado mes de marzo de 2026, de ahí que no se considera que haya rechazados como tal.

Las únicas razones por las que los alumnos podrían no recibir la Beca Rita Cetina de Primaria sería en caso de que existan inconsistencias en el registro, como error con la CURP o con los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Sin embargo, una vez que se corrijan estos problemas, el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares está garantizado, de ahí que estas familias beneficiarias tendrían que esperar a una segunda vuelta para la entrega de tarjetas.

¿Qué alumnos no recibirán tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Uno de los resultados de la Beca Rita Cetina que pueden obtener los padres de familia en el Sistema de Consulta de Folio es que sí son beneficiarios, pero como ya reciben la beca de nivel básico, no serán citados para la entrega de tarjeta para el apoyo de estudiantes de primaria.

Esto debido a que ya cuentan con una tarjeta del Bienestar y en esa misma se les depositará el apoyo de útiles y uniformes escolares, que es de 2,500 pesos anuales por alumno. Esto dice el mensaje:

"¡Felicidades! Ya eres beneficiario de la Beca Universal Rita Cetina de educación básica. Recuerda que si ya cuentas con una tarjeta, en ella recibirás la beca de Apoyo para Uniformes y Útiles".

Incluso en sus redes sociales, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, explicó que aquellos que ya tienen tarjeta solo pasarán por un proceso de validación de datos y documentos, por lo que no es necesario que se presenten a la convocatoria de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina.