Consulta de Folios Beca Rita Cetina: Estos Alumnos de Primaria No Recibirán Tarjeta

Checa a qué estudiantes de primaria les salió como resultado que no les darán la tarjeta de la Beca Rita Cetina en 2026

Checa Qué Alumnos de Primaria No Recibirán Tarjeta según el Sistema de Consulta de Folios Beca Rita CetinaLa entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se está realizando de forma escalonada. Foto: Julio León

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