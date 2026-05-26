Último Pago Beca Benito Juárez: ¿Quiénes Cobran Primero y Quiénes Serán Dados de Baja en Junio?

Se acerca el último pago de la Benito Juárez y, si eres beneficiario, deberás estar pendiente de la actualización de estatus, pues este mes habrá bajas; te decimos quiénes cobrarán primero.

Te decios cómo se llevará a cabo la dispersión del último pago de la Beca Benito JuárezFoto: Facebook Julio León

Destacado

Atención beneficiarios de la Beca Benito Juárez: el último pago del ciclo escolar 2025-2026 se acerca. Conoce el orden de cobro y quiénes ya no recibirán apoyo. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+