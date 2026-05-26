Último Pago Beca Benito Juárez: ¿Quiénes Cobran Primero y Quiénes Serán Dados de Baja en Junio?

El próximo y último pago de la Beca Benito Juárez está a la vuelta de la esquina, pero debes estar muy pendiente si recibes este apoyo, ya que algunos de los beneficiarios serán dados de baja con esta dispersión de junio 2026. En N+ te decimos quiénes recibirán primero el pago y quiénes ya no seguirán con el apoyo, así como cómo checar la actualización de tu estatus.

Es que en los próximos días se dará a conocer el calendario de pagos correspondiente a los programas federales enfocados en estudiantes, aunque no todas y todos los integrantes de estos apoyos englobados en las becas para el Binestar, cobrarán el próximo mes: en agosto se repartirá la beca Rita Cetina para primaria.

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¿Cómo será el último pago de la Beca Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), el pago de junio será el último del ciclo escolar, ya que se suspende la emisión del apoyo en el bimestre julio-agosto, pues es un programa que busca evitar la deserción escolar, apoyando en los gastos diarios, y los meses mencionados conforman el periodo vacacional.

Pero, además, con este último pago también se cierra el ciclo escolar 2025 a 2026; por lo tanto, implica el último pago del año lectivo, que es el que marca los ciclos de registro a los nuevos beneficiarios.

Si la dispersión del monto se realiza conforme a la organización que ha seguido la CNBB, esta será en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido. Te presentamos, a continuación, un ejemplo del calendario:

Día 1: cobran letras A, B.

Día 2: cobran letras C.

Día 3: cobran letras D, E, F.

Día 4: cobra letra G.

Día 5: cobran letras H, I , J , K, L.

Día 7: cobra letra M.

Día 8: cobran letras N, Ñ, O, P, Q.

Día 9: cobra letra R.

Día 10: cobra letra S.

Día 11: T, U , V, W, X, Y, Z.

Si se siguen las prácticas de los últimos periodos, las fechas exactas de pago podrían darse a conocer la primera semana de junio 2026.

¿Quiénes serán dados de baja de la Beca Benito Juárez?

Como te explicamos más arriba, este pago —otorgado a estudiantes de nivel medio superior— es el último del ciclo escolar: miles de beneficiarios dejarán dicho nivel y pasarán a superior, por lo que este programa ya no estará disponible para ellos y tendrán que hacer el registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro, si cumplen con los requisitos.

Pero también se suspenderá el pago para quienes ya no se inscriban el siguiente semestre o año escolar; además, se aplicará la misma medida para los que cambien a una escuela particular.

DMZ