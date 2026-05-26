Sujeto Transportaba en Autobús a 85 Migrantes Ilegales en Puebla; 16 Eran Menores de Edad

Juan "N" fue sentenciado por trata de personas de procedencia extranjera en malas condiciones en el municipio poblano de Tecamachalco.

Sentencia Juan N Trata Personas Migrantes Santiago Alseseca Tecamachalco PueblaFoto: X @FGR_Pue

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Condenado a 12 años: Juan 'N' transportaba a 85 migrantes en condiciones insalubres en Tecamachalco. Entre las víctimas, 16 eran menores. Conoce los detalles de este caso de trata de personas.

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