Sujeto Transportaba en Autobús a 85 Migrantes Ilegales en Puebla; 16 Eran Menores de Edad

Este martes 26 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 12 años de prisión contra Juan “N” por el delito de trata de personas en el municipio poblano de Tecamachalco.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado transportaba en un autobús en condiciones insalubres a 85 migrantes con estatus ilegal en el país, de los cuáles 16 eran menores de edad.

Detienen a Juan “N” mientras transportaba migrantes ilegales en Tecamachalco, Puebla

Juan “N” fue detenido en abril de 2022, por elementos de la Policía Estatal de Puebla, en Santiago Alseseca, junta auxiliar de Tecamachalco, mientras transportaba en un autobús de manera hacinada y oculta, a 85 víctimas de diversas nacionalidades, quienes no acreditaron su regular estancia en el país.

De acuerdo con algunas de las personas extranjeras aseguradas, tuvieron que pagarle al sujeto por su traslado, por lo que fue arrestado por la presunta comisión del delito de trata de personas.

Sentencian a Juan “N” por trata de personas en Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan "N", por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas, en la modalidad de transporte en agravio de 85 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 16 eran menores de edad.

Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó las pruebas necesarias para obtener sentencia, amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Por cuanto a la reparación del daño y el decomiso del vehículo, se dejaron a salvo los derechos de las partes ofendidas para hacerlos valer en la etapa de ejecución de sanciones.

Con información de N+

GMAZ