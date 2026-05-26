Detienen a Tres Presuntos Asaltantes de Tiendas de Conveniencia en Amozoc, Puebla

A los sujetos se les aseguraron dos armas de fuego, envoltorios con droga y un vehículo en la colonia Los Álamos del municipio poblano de Amozoc.

Detenidos Tres Asaltantes Tiendas de Conveniencia Colonia Los Álamos Amozoc PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Operativo en Amozoc: Detienen a tres presuntos asaltantes con armas y droga. Conoce cómo la SSP y SEMAR lograron esta captura en Los Álamos.

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