Detienen a Tres Presuntos Asaltantes de Tiendas de Conveniencia en Amozoc, Puebla

Este martes 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de tres sujetos presuntamente dedicados a asaltar tiendas de conveniencia en el municipio poblano de Amozoc.

Durante un operativo en la colonia Los Álamos de la demarcación antes mencionada, se les aseguraron a los arrestados dos armas de fuego, envoltorios con marihuana y cristal, además de un vehículo.

Detienen a tres asaltantes de tiendas de conveniencia en Amozoc, Puebla

Tras un operativo de reacción inmediata en el municipio de Amozoc, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, vehículo y posible droga.

La pronta respuesta de elementos de la Policía Estatal y personal de Marina, permitió detener a Germán “N” de 56 años, Javier “N” de 44 años y Luis “N” de 29 años, en inmediaciones de la colonia Los Álamos.

Durante la intervención en dicha demarcación de la zona conurbada de Puebla, se aseguraron dos armas de fuego cortas, envoltorios con posible marihuana y cristal, así como un vehículo.

Los probables responsables podrían estar relacionados con robos a tiendas de conveniencia, por lo que las fuerzas de seguridad exhortan a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a estas personas como responsables de otras actividades ilícitas, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial.

Detienen a adulto y a menor de edad por asaltos en autopista Siglo XXI de Puebla

Este domingo 24 de mayo de 2026 fueron detenidos Juan Manuel “N” de 26 años de edad y un menor de edad de 15 años por presuntamente cometer asaltos en la autopista Siglo XXI de Puebla.

Los arrestos se realizaron durante un operativo realizado en la comunidad de San Andrés Ahuatelco, perteneciente al municipio poblano de Cohuecan, donde además les decomisaron dos armas de fuego.

Con información de N+

GMAZ