Aseguran Casi 100 Dosis de Droga durante el Cateo de un Inmueble en Chietla, Puebla

Este lunes 25 de mayo de 2026 se dio a conocer la ejecución de una orden de cateo en un inmueble en el que presuntamente se guardaba y comercializaba droga en el municipio poblano de Chietla.

Durante la intervención del domicilio en la comunidad de Atencingo, fueron detenidos cuatro presuntos narcomenudistas y aseguradas 96 dosis de marihuana y cristal.

Decomisan 96 dosis de marihuana y cristal durante cateo en inmueble de Chietla, Puebla

En el despliegue realizado en Chietla colaboraron agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la Calle Ferrocarril, identificado como supuesto centro de almacenamiento y comercialización de narcóticos.

Durante la intervención fueron decomisadas 71 bolsas con sustancia similar al cristal, 25 dosis con hierba seca con características de marihuana, dos básculas grameras, un arma hechiza tipo escopeta, un cartucho útil y 450 pesos en efectivo.

Las autoridades ubicaron los indicios en distintos espacios del predio, incluida una recámara y un área habilitada como tienda de abarrotes, donde presuntamente se realizaban actividades vinculadas con la distribución de enervantes.

Detienen a cuatro presuntos narcomenudistas en predio de Atencingo

Fueron capturados Ángel Noel “N”, Arturo “N”, Esmeralda Denese “N” y Margarita “N”, señalados por su presunta relación con delitos contra la salud, durante dicho operativo interinstitucional encabezado por la FGE Puebla en la comunidad de Atencingo, municipio de Chietla.

Tras la movilización, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades y los cuatro asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quién definirá su situación legal conforme avancen las indagatorias.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ