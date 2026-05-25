Aseguran Casi 100 Dosis de Droga durante el Cateo de un Inmueble en Chietla, Puebla

Derivado de la inspección en el domicilio de la comunidad de Atencingo fueron detenidos dos hombres y dos mujeres por presunto narcomenudeo.

Cateo Inmueble Cuatro Detenidos 96 Dosis Droga Aseguradas Atencingo Chietla PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Autoridades aseguran 96 dosis de droga en Chietla y detienen a 4 personas. ¿Qué encontraron en el inmueble? Infórmate sobre este caso en Puebla.

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