Detienen a Tres Sujetos con Casi 300 Dosis de Droga en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

De acuerdo con las autoridades, los arrestados estarían relacionados con asaltos cometidos en dos autopistas de la entidad poblana.

Detenidos Tres Narcomenudistas con 280 Dosis de Droga en La Libertad PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Detenidos en Puebla con 280 dosis de droga. Relacionados con asaltos en autopistas y robos de transformadores. Descubre más sobre esta operación conjunta.

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