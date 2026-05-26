Detienen a Tres Sujetos con Casi 300 Dosis de Droga en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 25 de mayo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de tres sujetos en posesión de 280 dosis de droga en La Libertad, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Los hoy detenidos en la capital poblana también estarían relacionados con robos de transformadores eléctricos, así como asaltos a transportistas en dos autopistas de la entidad.

Detienen a tres hombres con 280 dosis de droga en La Libertad, Puebla

Resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional, se logró la detención de tres hombres en posesión de droga.

Las labores operativas de las fuerzas de seguridad permitieron detener a Luis “N” de 49 años, Rodolfo “N”, alias “El Pingüino”, de 29 años y Alan “N”, alias “El Chuky”, de 20 años, en inmediaciones de La Libertad, junta auxiliar del municipio de Puebla.

En esta intervención, las fuerzas federales y estatales aseguraron más de 280 envoltorios con posible droga, dinero en efectivo y una camioneta con placas de circulación de Tamaulipas.

Los tres detenidos en La Libertad estarían relacionados con asaltos en dos autopistas de Puebla

De acuerdo con el intercambio de información entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, estos sujetos estarían vinculados con robos de transformadores eléctricos, así como asaltos a transportistas en la autopista México-Orizaba y Puebla-Orizaba.

Cabe destacar que los tres detenidos, la droga, la camioneta y el dinero en efectivo asegurado serán puestos a disposición del Ministerio Público para que inicie con los procesos legales correspondientes.

Con información de N+

GMAZ