El pasado viernes 29 de mayo se registró un ataque armado en calles de la colonia Centro en Salamanca, Guanajuato dejando a 4 fallecidos, sin embargo se ha confirmado que la cifra subió a 5. Actualmente se llevan a cabo los funerales de las personas asesinadas, quienes eran parte de una misma familia.

Identifican los cuerpos de las personas que murieron en el ataque armado

Familiares de las víctimas y autoridades, informaron sobre la identidad de las cinco personas asesinadas. Christian, Damián, Enrique, María y la señora María, son los nombres de las personas que murieron en el ataque armado. En honor a las personas que murieron, se colocaron sus fotos frente a donde se están velando sus cuerpos.

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Se llevará a cabo una misa de cuerpos presentes a las 11:00 de la mañana

De acuerdo a familiares, se llevará a cabo una misa de cuerpos presentes a las 11:00 de la mañana. Hasta el momento las autoridades no han dado alguna información sobre los avances de la investigación.

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Aunque se pudo identificar que en la esquina de donde pasaron los hechos, se encuentra una cámara de seguridad del municipio, por lo que se espera que autoridades tengan detectados a los responsables.

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JIPV