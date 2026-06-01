Aumenta a Cinco las Víctimas de un Ataque Armado en Salamanca, Guanajuato

Ya son cinco las personas fallecidas por un ataque armado el pasado viernes 29 de mayo en Salamanca, hasta el momento no hay detenidos, las investigaciones siguen.

Aumenta la cifra de muertos a 5, por un ataque armado el pasado viernes en Salamanca.N+

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Cinco miembros de una familia mueren en un ataque armado en Salamanca. Las autoridades aún no han detenido a los responsables. ¿Qué revelarán las cámaras de seguridad?

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