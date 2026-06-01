Riña Campal Deja a Una Adulta Mayor Muerta y Dos Heridos en la Colonia Linares en León

El pasado domingo, durante una fiesta patronal se registró una riña campal que dejó a una señora de 70 años sin vida y dos personas más heridas de gravedad, esto en la colonia Linares de León.

Matan a señora de 70 años que vendía buñuelos en León.N+

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Tragedia en León: Riña campal en fiesta patronal deja a una señora de 70 años muerta y dos heridos. Autoridades investigan los hechos.

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