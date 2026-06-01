Alrededor de las 10:00 de la noche del pasado domingo en calles de la colonia Linares en León, se llevaban a cabo festejos por una fiesta patronal.

Sin embargo, en el lugar se encontraron integrantes de bandas rivales, quienes comenzaron a discutir y después a golpearse. Algunos jóvenes se retiraron por un momento y después regresaron con armas de fuego, realizando detonaciones en contra de sus “rivales”.

Señora de 70 años vendedora de buñuelos muere al proteger a un menor

Algunas de las balas que dispararon impactaron a una señora de 70 años de edad, quien vendía buñuelos y estaba protegiendo a un menor de edad, quien resultó ileso.

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Los disparos también lesionaron a una señora de 50 años y a un joven de los que estuvieron involucrados en la riña campal, quienes tuvieron que ser trasladados de manera urgente a un hospital.

Autoridades investigan la mecánica exacta de los hechos

Tras ser reportados los hechos, elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar, quienes implementaron un operativo para dispersar a los involucrados en la riña.

Paramédicos confirmaron la muerte de la señora de 70 años, siendo integrantes del Servicio Médico Forense los encargados de trasladarla a realizarle la necropsia de ley.

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Mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaron con las indagatorias para esclarecer los hechos.

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