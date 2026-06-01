Explosión en Planta Aeroespacial Hoy: Reportan Cinco Muertos y Otros Heridos

Hanwha Aerospace es un fabricante surcoreano de defensa que produce armas, sistemas de artillería y componentes aeroespaciales

Empresa surcoreana de defensa Hanwha AerospaceEquipos de emergencia en planta surcoreana de defensa Hanwha Aerospace. Foto: AFP

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