¿Adiós, Calor en CDMX? Alerta por Lluvia y Granizo Hoy 1 de Junio 2026

Entérate cómo estará el clima hoy en CDMX, donde se prevé clima extremo, con calor y tormenta con granizo

Calor CDMXFoto: N+

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CDMX enfrenta un día de calor y tormentas eléctricas con granizo. Conoce el pronóstico detallado para este 1 de junio 2026 y mantente informado.

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