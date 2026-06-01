¿Adiós, Calor en CDMX? Alerta por Lluvia y Granizo Hoy 1 de Junio 2026

La temporada de huracanes en el Atlántico y un temporal de lluvias inician hoy, en México; en N+, te informamos cómo estará el clima este lunes, 1 de junio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) y si habrá calor y lluvia, con tormenta eléctrica y granizo.

¿Cómo estará el clima hoy en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy inició un temporal de lluvias en el país, que afectará principalmente las zonas sur, sureste y la Península de Yucatán.

Además, la dependencia detalló que un canal de baja presión, aunado al ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Nayarit.

De acuerdo con el reporte meteorológico de hoy, las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También, una ola de calor seguirá golpeando hoy varios estados de la República mexicana.

Calor y lluvia con granizo hoy en CDMX

En la Ciudad de México, el calor se seguirá sintiendo durante el día de hoy, primer día de junio 2026, con temperaturas entre los 16 y los 28 grados centígrados.

Y por la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible granizo y actividad eléctrica, según el aviso de hoy de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC).

La dependencia apuntó que también habrá vientos variables de hasta 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.

De acuerdo con el reporte meteorológico de hoy, se prevén lluvias fuertes principalmente en las zonas sur y poniente, entre las 16:00 y las 21:00 horas.