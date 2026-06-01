¿Tembló Hoy en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo del Lunes

Desde primera hora de este lunes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó sismo, en México; aquí te informamos las últimas noticias sobre epicentro y magnitud del temblor de hoy, 1 de junio de 2026.

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Epicentro y magnitud del temblor hoy

A continuación, te damos un reporte sobre el epicentro y magnitud de los sismos de hoy, en México, de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.