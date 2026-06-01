¿Tembló Hoy en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo del Lunes
Entérate aquí de las últimas noticias sobre los sismos que han ocurrido hoy, en México
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Desde primera hora de este lunes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó sismo, en México; aquí te informamos las últimas noticias sobre epicentro y magnitud del temblor de hoy, 1 de junio de 2026.
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A continuación, te damos un reporte sobre el epicentro y magnitud de los sismos de hoy, en México, de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.
00:23 horas: Sismo magnitud 4.3 con epicentro en Sayula de Alemán, Veracruz.
02:18 horas: Temblor con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, de magnitud 4.1.
11:29 horas: Temblor en Cintalapa, Chiapas, de magnitud 4.1.
En México, hoy también han ocurrido algunos microsismos, de magnitud menor a 4, en los siguientes estados: Oaxaca, Baja California, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Baja California Sur.