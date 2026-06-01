Marchas HOY 1 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 1 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones, cuatro citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

09:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. "Paro Nacional Indefinido" para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales y salariales.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, col. Doctores, Dr. No. 114. Exigen justicia por el feminicidio de una estudiante de la UAM Xochimilco.

11:00 horas. Asamblea General de Trabajadores en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, col. Centro, Fray Servando Teresa de Mier No. 77. Exigen aumento salarial y respeto a los derechos sindicales.

18:00 horas. Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México en instalaciones del IEMS, col. Doctores, Dr. Lavista No. 181. Exigen respuesta a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Miguel Hidalgo

13:00 horas. Comunidad Politécnica en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, col. Plutarco Elías Calles, Manuel Carpio No. 471. Asamblea informativa sobre demandas estudiantiles y administrativas del IPN.

Coyoacán

17:00 horas. Estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” en estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, col. Campestre Churubusco, Calz. Taxqueña y Av. Canal de Miramontes. “Metro popular” por tarifa preferencial y movilidad digna.

Azcapotzalco

18:00 horas. Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en estación El Rosario de las líneas 6 y 7 del Metro, col. El Rosario, Cultura Norte y Av. El Rosario. “Metro popular” por tarifa preferencial y movilidad digna.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ