Marchas HOY 1 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

CNTEFoto: Cuartoscuro.

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¿Sabías que hoy habrá una marcha y seis concentraciones en CDMX? No dejes que te sorprendan, infórmate sobre las rutas afectadas y organiza tus trayectos.

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