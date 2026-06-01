Estados Unidos e Irán Reportan Ataques y Contraataques en Bases

El Pentágono indicó que su ofensiva fue en respuesta al derribo de un dron MQ-1, mientras que el ejército ideológico de la república islámica no precisó qué base estadounidense atacó en Medio Oriente

Irán Estados Unidos GuerraFoto: X | @CENTCOM.

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EE.UU. responde al derribo de su dron con ataques en Irán. Irán contraataca. Las negociaciones están estancadas. ¿Habrá solución?

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