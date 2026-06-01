Estados Unidos e Irán Reportan Ataques y Contraataques en Bases

Estados Unidos realizó ataques defensivos en sitios de mando de drones de Irán, mientras que el Ejército de la República Islámica aseguró que lanzó una ofensiva en una base del país norteamericano.

El Pentágono indicó que atacó sistemas de radar y sitios de control de drones iraníes durante el fin de semana mediante acciones de "autodefensa".

Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que había hecho daño a una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní.

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) efectuó ataques de autodefensa en sitios de radar y de mando y control iraníes para drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm este fin de semana", dijo el CENTCOM en una publicación en X.

Los ataques ocurrieron en respuesta al derribo de un dron MQ-1 estadounidense, agregó.

"Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente, eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales", apuntó.

Ningún militar estadounidense resultó herido, de acuerdo con el mando militar, que añadió que "continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente".

Mientras que el comunicado del ejército ideológico de Irán, divulgada por la televisión IRIB y otros medios estatales, no precisó la ubicación de la base.

Solo informó que fue en respuesta al ataque contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país y que los objetivos previstos fueron destruidos.

"Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia advirtió que, si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente y la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense.

Ofensivas en medio de tensiones

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra se encuentran estancadas. Los ataques recientes muestran la debilidad del pacto de alto al fuego y las tensiones en el resto de Medio Oriente.

Previamente, el ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea respondió a un ataque con drones y misiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Este domingo, el mandatario subrayó que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara que Trump había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

En concreto, se pide ajustar teas relativos a la reapertura del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo mundial en tiempos de paz.

ASJ