Guerra en Irán: Trump Prepara “Decisión Final” Sobre Posible Acuerdo de Paz

Esto es lo que se sabe sobre la posible decisión final de Trump por la guerra en Irán

Explosión en Irán por guerra de Estados Unidos e IsraelFoto: Reuters | Archivo

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Trump se prepara para una "decisión final" sobre el acuerdo de paz en Irán. ¿Podría el fin de la guerra estar cerca? Descubre más sobre las condiciones clave.

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