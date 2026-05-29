Guerra en Irán: Trump Prepara “Decisión Final” Sobre Posible Acuerdo de Paz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy, 29 de mayo de 2026, que se prepara para tomar una "decisión final" sobre el posible acuerdo de paz, para poner fin a la guerra en Irán.

Trump señaló que este viernes tendrá una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca, para tomar una "decisión final" sobre Irán.

¿Qué contempla el posible acuerdo de Trump?

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente estadounidense advirtió que Irán "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y que el estrecho de Ormuz "debe abrirse de inmediato, sin peaje".

El republicano mencionó que como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.

Agregó que Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), extraería el uranio altamente enriquecido de Irán para su destrucción y afirmó que "no habrá intercambio de dinero", "hasta nuevo aviso".

Irán pide a Estados Unidos renunciar a demandas excesivas

Luego del anuncio de Trump, Irán pidió a Estados Unidos renunciar a sus demandas "excesivas" en las negociaciones para poner fin a la guerra.

En un comunicado, Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que “lograr un acuerdo final depende de que la parte estadounidense abandone su actitud, basada en unas exigencias excesivas y en posiciones cambiantes y contradictorias".

Guerra en Irán

En la última semana, ambos países intensificaron las negociaciones para terminar con la guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026, mediante la Operación Furia Épica.

El 28 de abril de 2026, la Casa Blanca dio a conocer que el posible acuerdo plantea desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que está a la espera de la aprobación final del presidente Donald Trump.

Este 29 de abril de 2026, Masud Pezeshkian, presidente de Irán, agradeció a Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, sus esfuerzos para "alcanzar un acuerdo" con Estados Unidos, pues dicho país ejerció una posición de mediador entre ambas naciones en guerra.

Desde el fin de semana pasado, la Casa Blanca había mencionado que era cuestión de días para lograr el acuerdo con Irán.

Video N+: Así fue la Operación Furia Épica