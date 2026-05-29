Selección de Irán Sigue Sin Visas de EUA para el Mundial 2026 y Agradece Hospitalidad de Tijuana

Aunque ya entrena en Tijuana, Baja California, la Selección de Irán sigue en la incertidumbre porque Estados Unidos aún no le ha otorgado las visas que le permitan disputar el Mundial 2026 en aquella nación. Por ello es que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, dijo que el equipo nacional estaba en desventaja.

El embajador Abolfazl Pasandideh visitó la ciudad fronteriza de Tijuana, donde los iraníes tienen su campamento temporal. Inicialmente debieron llegar a Tucson, Arizona, pero no hay forma de que entren a Estados Unidos.

Noticia relacionada: Lionel Messi Encabeza la Lista de Argentina para el Mundial 2026

Por ello es que la Selección de Irán entrena en las instalaciones del club Xolos de Tijuana, equipo de la Liga MX de futbol. Hasta allí llegaron los representantes diplomáticos, para reunirse con los jugadores y los responsables de la seguridad.

Según el embajador Abolfazl Pasandideh, Irán estará en desventaja en el Mundial 2026 porque la guerra le ha impedido entrenar de manera eficiente. Además confirmó que Estados Unidos aún no otorgó los visados al equipo.

"El país vecino del norte tenía la responsabilidad de albergar a la selección iraní pero no lo hizo", dijo el diplomático en conferencia de prensa, quien añadió que "no sabemos si nos van a permitir la visa o no".

"No participamos en el Mundial desde un punto de vista igualitario", agregó Pasandideh. Por los ataques de Estados Unidos, "no hemos tenido la posibilidad de que nuestra selección pueda entrenar como se debe".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Faitelson Celebra Que México Reciba a la Selección de Irán para Su Participación Mundialista

Embajador de Irán agradece hospitalidad brindada por México y elogió a Tijuana

Pasandideh sostuvo que el Mundial de futbol debería representar “un espacio para la paz y la amistad” y no un escenario condicionado por tensiones políticas.

El diplomático aseguró que la FIFA “ha querido quitar obstáculos”, aunque consideró que el organismo “no ha tenido mucho éxito” para resolver las dificultades que enfrenta la selección iraní con Washington.

En este sentido, el embajador Pasandideh agradeció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por aceptar la instalación del campamento iraní en territorio mexicano y elogió la hospitalidad de la ciudad de Tijuana, ubicada a solo unos kilómetros de la ciudad estadounidense de San Diego, California.

El funcionario afirmó que antes de su viaje habló con medios iraníes para describir a Tijuana como “una ciudad muy desarrollada y con mucha seguridad”, en un intento por transmitir confianza a la selección y a la comunidad iraní.

Irán disputará sus tres juegos de la fase de grupos en dos ciudades estadounidenses: debuta en Los Ángeles, el 15 de junio, contra Nueva Zelanda; luego va contra Bélgica y Egipto, el 21 y 26 de junio en Seattle.

Recordemos que Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde los primeros bombardeos, el 28 de febrero. Este jueves avanzaron las negociaciones para una prórroga al alto al fuego vigente por otros 60 días.

Con información de N+