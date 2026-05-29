Selección de Irán Sigue Sin Visas de EUA para el Mundial 2026 y Agradece Hospitalidad de Tijuana

El embajador de Irán en México agradeció la hospitalidad de la ciudad de Tijuana, donde entrena su selección porque aún no tienen visas para concentrarse en Estados Unidos

La Selección de Irán entrena en las instalaciones de los Xolos de Tijuana.La Selección de Irán ya entrena en las instalaciones de los Xolos de Tijuana. Foto: Reuters

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La Selección de Irán entrena en Tijuana sin visas para el Mundial 2026. El embajador agradece la hospitalidad mexicana y critica la falta de apoyo de EE.UU. ¿Qué pasará con su participación?

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