¿Los "Golden Tacos"? Vendedores de Comida de CDMX Aprenden Inglés por el Mundial 2026

En las fondas de los mercados públicos de la Ciudad de México ya se preparan para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol.

Más de 140 locatarios de cocinas económicas, como las del mercado de comidas de Huipulco, tuvieron una capacitación para aprender a explicar, en inglés, los platillos que ofrecen todos los días.

No se trata solo de traducir palabras, sino de contar el origen y la esencia de la cocina mexicana.

Por ejemplo, que un mole se prepara con especias, semillas y chocolate. Que una pancita es un platillo tradicional hecho con panza de res y chiles secos, acompañado con orégano y cebolla.

Que un pozole se cocina con maíz cacahuazintle, carne de cerdo o pollo. Que una comida corrida incluye sopa, arroz, plato fuerte y agua fresca.

Leonardo Angulo Torres, subdirector de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, dijo que es importante que los turistas sepan de qué ingredientes se componen los platillos.

"Era necesario para todos nosotros que pudiéramos recibir con mayor cercanía en el lenguaje, en el entorno y saber de qué proceden y de qué están conformados los platillos que vamos a ofrecer para los turistas que no comparten el mismo lenguaje", dijo.

La capacitación fue impartida con el respaldo de la Sedeco.

¿"Golden tacos"?

Guillermo Bernal, director de la Fundación Placemaking, destacó que los mexicanos damos por hecho el lenguaje culinario, pero la traducción a otro idioma no puede ser literal.

Sugirió que no sería fácil entender un taco con "copy" o unos "golden tacos".

“Hay muchas veces que las traducciones están puestas de manera muy mecánica. Hay detalles gastronómicos que son relevantes y que muchos mexicanos ya conocemos", señaló.

"Por ejemplo, de un taco con copia, nosotros entendemos que es un taco con dos tortillas, pero los traductores muchas veces en internet no conocen estas especificaciones; tú y yo sabemos qué son los tacos dorados, pero no son los 'golden tacos'”", indicó.

Con el apoyo de un asistente digital disponible en la página web del programa Menú del Día, los locatarios podrán generar descripciones detalladas sobre ingredientes, preparación y nivel de picante.

"Estamos emocionados"

Locatarios entrevistados por N+ se dijeron emocionados por el evento internacional que iniciará el próximo 11 de junio. Ese día, el partido inaugural será entre la Selección Mexicana contra la de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, ubicado justamente frente al mercado de comidas de Huipulco.

Lupe lleva años preparando comida, pero ahora también estudia y ensaya frases en inglés para explicar mejor sus recetas a los visitantes.

"Estamos emocionados. Va a haber mucho trabajo, punto número uno, y es el Mundial, o sea, somos mexicanos, ya esperándolo", dijo.

Esperanza también se prepara para recibir a los comensales de todo el mundo y reconoció la importancia de actualizarse.

"Ahora sí que ponernos al día con la actualización. Ya metimos el pago de tarjeta y transferencias, que la verdad no lo hacíamos, y estamos poniéndonos al día", añadió.

Entre cazuelas, recetas y nuevas palabras en inglés, los mercados públicos de la Ciudad de México afinan los últimos detalles para recibir al mundo. Porque durante el Mundial, además del futbol, otro campeonato también se jugará en la cocina mexicana.

Con información de Guadalupe Madrigal

ASJ