¿Los "Golden Tacos"? Vendedores de Comida de CDMX Aprenden Inglés por el Mundial 2026

Locatarios del mercado de comidas de Huipulco fueron capacitados por autoridades capitalinas para explicar a turistas los platillos que ofrecen

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Fondas Mundialistas: Dueños de Negocios de Comida Reciben Capacitación para Recibir a Turistas

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¿Sabías que los vendedores de comida en CDMX están aprendiendo inglés para el Mundial 2026? Descubre cómo se preparan para recibir a turistas y compartir la esencia de la cocina mexicana.

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