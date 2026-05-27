Activistas Acusan Intimidación para Frenar Protestas contra Desarrollo Turístico en Nayarit

El pasado 28 de abril, el activista y guía de turismo, Eduardo Huerta, denunció que fue sometido por elementos de la Policía de Nayarit, durante una protesta pacífica contra el desarrollo habitacional de lujo que la empresa Cantiles de Mita, del Grupo DINE, construye en playa Las Cocinas, en Punta de Mita, en Bahía de Banderas.

Tras las protestas, tres personas fueron detenidas y se giraron al menos cuatro órdenes de aprehensión contra manifestantes, acusados de amenazas, daños en propiedad, apología del delito y asociación delictuosa, a partir de denuncias presentadas por representantes de Cantiles de Mita. Los activistas y su defensa sostienen que se trata de una forma de intimidación contra quienes se oponen al proyecto.

La disputa entre habitantes de Punta de Mita y la constructora comenzó cuando Cantiles de Mita inició obras en playa Las Cocinas al amparo de una concesión federal otorgada por SEMARNAT en 2004 y prorrogada hasta 2034 para el uso y protección del litoral, sin autorización para construcciones o actividades comerciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Activistas Acusan a Gobierno de Nayarit de Reprimir Protesta contra Desarrollo en Punta Mita

Riesgo para el público y animales

Con el avance de obras, estructuras de contención y maquinaria pesada, habitantes y ambientalistas denunciaron que las intervenciones rebasaban las atribuciones de esa concesión y ponían en riesgo el acceso público, las dunas costeras y áreas de anidación de tortugas golfinas.

Hace unos días, Grupo DINE concluyó la construcción de una escollera, una estructura de protección conformada por grandes rocas. La empresa asegura que las obras forman parte de actividades emergentes de protección costera autorizadas por SEMARNAT y supervisadas por Profepa, con el objetivo de contener la erosión provocada por el mar, fenómenos meteorológicos y obras previas en la zona.

En México, la ley protege una franja de 20 metros junto al mar, conocida como zona federal marítimo terrestre o Zofemat, un bien público de libre acceso que no puede ser privatizado. Aunque SEMARNAT puede dar permisos temporales para obras o usos concretos, activistas y vecinos de Punta de Mita acusan que en playa Las Cocinas, los trabajos van más allá de la autorización de protección y representan una privatización del acceso a la playa.

En un comunicado, la empresa afirmó que las obras se llevaron a cabo dentro de los 20 metros de zona federal marítimo terrestre previstos en su concesión y que el enrocamiento se instaló en el mismo sitio donde ya existía una protección previa, sin cerrar el paso ni reducir la playa.

Tras varias reuniones con habitantes de Bahía de Banderas y autoridades estatales y locales, también se planteó ajustar la obra entre cinco y 10 metros hacia el interior de la franja federal.

Complejo turístico

Cantiles de Mita proyecta un complejo turístico con una inversión cercana a 10 mil millones de pesos que abarcaría unas 700 hectáreas y 14 kilómetros de costa, con mil viviendas de uso permanente, unidades de tiempo compartido, cuatro hoteles y amenidades, incluido un muelle.

En medio de la polémica, más de 250 mil personas han firmado en Change.org la petición “alto al proyecto que busca privatizar playa Las Cocinas, Nayarit”, que señala a esa franja como la última playa sin control privado en Punta de Mita.

De esta disputa, también surgió playas libres.ai, una plataforma creada por el nayarita Alan Estrada que cruza mapas de SEMARNAT con bases públicas para detectar posibles obras dentro de la zona federal marítimo terrestre.

Hasta la emisión de este reportaje, Grupo DINE, Profepa y SEMARNAT no respondieron nuestra solicitud de entrevista.

Con información de En Punto

ICM