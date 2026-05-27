Activistas Acusan Intimidación para Frenar Protestas contra Desarrollo Turístico en Nayarit

Los manifestantes buscan detener las obras en playa Las Cocinas, en Punta Mita, en Bahía de Banderas; tras una protesta pacífica, fueron acusados por la empresa constructora

La playa Las Cocinas, en Punta Mita, Bahía de Bandera, NayaritFoto: Cuartoscuro

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Detenciones y órdenes de aprehensión tras protestas en Nayarit. Activistas sostienen que es intimidación para frenar oposición al desarrollo en playa Las Cocinas. Descubre más.

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