Islas Marías, de Centro Penitenciario de Máxima Seguridad a Complejo Turístico

Desde que se dio el cambio, este destino ha recibido a 15 mil 117 turistas; se puede llegar a las Islas Marías desde Nayarit o Jalisco

Entrada al complejo turístico de las Islas MaríasFoto: Cuartoscuro | Archivo

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De cárcel a paraíso: Islas Marías ahora es un complejo turístico en el Pacífico. Desde 2022, ha recibido a más de 15 mil turistas. Descubre su historia y biodiversidad única.

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