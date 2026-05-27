Islas Marías, de Centro Penitenciario de Máxima Seguridad a Complejo Turístico

Desde 2022, la cárcel de las Islas Marías se transformó en un complejo turístico del Pacífico Mexicano y con actividades de bajo impacto ambiental.

Sofía Goicoechea, subgerente de Fomento Turístico de Turístico Integral Islas Marías, señala que antes era un centro penitenciario de máxima seguridad.

Hoy, Alejandro Vega tiene 45 años, es artesano, tiene una fundación y colabora con las visitas guiadas a las Islas Marías. Antes, él estuvo aquí privado de su libertad durante 8 años, 11 meses y 3 días.

El 13 de marzo de 2014, fue la última vez que Alejandro pasó así lista aquí en las Islas Marías.

“Mi nombre es Alejandro Vega, expediente 29 mil 374, presente y vivo para las listas de las 4 treinta de la tarde. Lo que diferenciaba que estaba en prisión, era que yo pasaba lista, pero no tenía uniforme, yo estaba vestido de civil”.

Fue tal la fama de las Islas Marías que, durante la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante filmó aquí una película, cuenta Jorge Mireles, guía de turistas en las Islas Marías.

“Nos encontramos en el antiguo almacén de la sal. Pedro Infante viene a grabar la película Islas Marías con un propósito de compartir al mundo sobre el concepto de Islas Marías, de cómo era el modelo de reinserción a la sociedad”.

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La transformación de las Islas Marías

Tras el aumento de la población recluida en las Islas Marías, llegaron a 15 mil presos y en 2021, las personas privadas de la libertad fueron trasladadas a un penal de Ramos Arizpe, Coahuila, y comenzó la transformación de la Isla.

Sofía Goicohechea, subgerente de Fomento Turístico de Turístico Integral Islas Marías, así lo explica: “A partir del año 2023, recibimos el nombramiento de Pueblo Mágico para Puerto Balleto, Nayarit”.

Desde diciembre de 2022, el complejo ha recibido 15 mil 117 turistas.

Hoy, este complejo turístico forma parte de la reserva de la biosfera del Archipiélago Islas Marías en donde las 115 casas de los presos se convirtieron en casas para turistas.

Además de tener todas las comodidades, incluyendo aire acondicionado, en el complejo turístico hay gimnasio, albercas, spa, mercado de artesanías, club de playa, tienda de souvenirs, casa de cultura, hospital, y un museo.

En esta reserva de la biosfera hay más de mil 500 especies endémicas, en donde resaltan los loros de cabeza amarilla, cardenales y boas, 9 especies de tiburones y mantarrayas.

Para llegar a las Islas Marías se puede hacer a través de dos transbordadores, zarpando de el puerto de San Blas, en Nayarit, y Puerto Vallarta, en Jalisco.

Con información de Francisco Santa Anna

ICM