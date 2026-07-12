Resultado Pumas vs América de Cali: Cómo Quedó el Partido Amistoso y Detalles del Fan Fest en CU

Los Pumas de la UNAM cerraron su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 con una sensación amarga. Ante una gran entrada en el Estadio Olímpico Universitario con motivo del Pumas Fan Fest, el conjunto auriazul cayó 0-1 frente al América de Cali, sembrando dudas en su funcionamiento colectivo a solo unos días del silbatazo inicial de la Liga MX.

El evento organizado por el club universitario tuvo un costo de 350 pesos por boleto y permitió disfrutar de todas las actividades que el club preparó durante el Fan Fest, convirtiendo el evento en una experiencia para aficionados de todas las edades, entre las cuales hubo venta de alimentos, activaciones con patrocinadores y la presentación oficial del plantel rumbo al torneo Apertura 2026.

Una desatención costó el partido

El estratega universitario, Esteban Solari, aprovechó el encuentro para delinear su once inicial y darle rodaje a las nuevas caras del plantel. Pumas intentó imponer condiciones en los primeros minutos bajo la batuta de Sebastián Córdova, único refuerzo que saltó como titular, acompañado en la ofensiva por Jürgen Damm y Uriel Antuna. Sin embargo, el bloque defensivo de los "Diablos Rojos" colombianos lució sólido y cortó los ataques locales.

El único gol del encuentro llegó al minuto 34 del primer tiempo. Tras una serie de rebotes y una desatención en el área chica tras un resbalón del canterano Antonio Leone, el mediocampista colombiano Yeison Guzmán aprovechó la oportunidad para empujar el esférico al fondo de las redes y batir al guardameta costarricense Keylor Navas.

Segundas oportunidades y regresos esperados

Para la parte complementaria, Solari movió sus piezas buscando la igualada. Se produjo el ingreso de Cristian "Chicote" Calderón y Víctor Arteaga, además de la incorporación en ataque del mundialista Guillermo "Memote" Martínez. La nota positiva del encuentro fue el regreso a las canchas de Alan Medina tras superar una fuerte lesión sufrida en abril.

A pesar de los ajustes, a Universidad Nacional le faltó claridad y profundidad en el último tercio del campo. El arquero visitante, Jean Fernandes, contuvo las pocas aproximaciones de peligro, sellando la victoria definitiva para el cuadro caleño. Con este amargo resultado en casa, Pumas deberá corregir los detalles defensivos de forma inmediata previo a su debut en la Jornada 1 del torneo local frente a Pachuca.