Resultado Pumas vs América de Cali: Cómo Quedó el Partido Amistoso y Detalles del Fan Fest en CU

Pumas jugó su último partido amistoso antes del arranque de la nueva temporada en la Liga MX; lo hizo ante el América de Cali en el Estadio Olímpico Universitario

Jugadores de Pumas en el amistoso ante América de Cali.Foto: Cuartoscuro
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