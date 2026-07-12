Famoso Actor Mexicano Debuta en Liga de Futbol de EUA: ¿En Qué Equipo Juega Cristo Fernández?

El actor mexicano Cristo Fernández, famoso por su participación protagónica en películas como "Corina" y "Una pequeña confusión", ha dado el salto de la pantalla a las canchas, tras debutar en la Segunda División de Estados Unidos con El Paso Locomotive.

El actor ya había sido anunciado en mayo como nuevo jugador del equipo, luego de que formara parte de proyectos audiovisuales que ya habían estado vinculados con el balompié, además de tener el podcast "Fútbol es vida".

¿Quién es Cristo Fernández?

Cristo Fernández es un actor y futbolista mexicano, nacido en Guadalajara. Antes de participar en exitosos proyectos de televisión y el cine, formó parte de las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos y también tuvo experiencias en equipos de futbol de Puerto Rico.

Ha aparecido en producciones como:

Treintona, soltera y fantástica.

Hitman 2.

Spider-Man: No Way Home.

Zorro.

Venom: El último baile.

Sonic 3.

Fernández estudió la licenciatura en Comunicación y, posteriormente, una maestría en actuación en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey en el Reino Unido.

¿En qué equipo juega Cristo Fernández?

En mayo se confirmó su incorporación a El Paso Locomotive FC, donde retomó su participación en ligas profesionales de este deporte, luego de retirarse -previo a la actuación- debido a una lesión en la rodilla.

El Paso Locomotive FC es un equipo de fútbol estadounidense que juega en la USL Championship, la segunda división de fútbol en el país, y fue fundado en El Paso, Texas.

En su partido ante Nuevo México disputado este sábado, en el que cayeron 2-0, El Paso presentó a Cristo Fernández como una de sus nuevas caras, junto al portero Blake Gillingham.