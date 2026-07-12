Famoso Actor Mexicano Debuta en Liga de Futbol de EUA: ¿En Qué Equipo Juega Cristo Fernández?

Tras conseguir colocarse como un actor muy popular en México y Estados Unidos, Cristo Fernández debutó en un equipo de futbol profesional en Estados Unidos.

Famoso actor mexicano debuta en liga de EUAEl actor debutó en la segunda división del futbol estadounidense. Foto: Instagram @eplocomotivefc
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