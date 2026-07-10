¿Quién Es la Novia Charles De Ketelaere, Estrella de Bélgica? Biografía de Jozefien Van de Velde

Jozefien Van de Velde es la dentista belga que acompaña a Charles De Ketelaere desde hace más de cinco años. Conoce su historia.

quien-es-jozefien-van-de-velde-novia-charles-de-ketelaereFotos: Instagram Jozefien van de Velde / Imagen: Via Reuters

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Jozefien Van de Velde, la dentista que conquistó el corazón de Charles De Ketelaere, celebra cada gol del delantero belga. Conoce su vida entre Bélgica, Italia y el fútbol.

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