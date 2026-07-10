¿Quién Es la Novia Charles De Ketelaere, Estrella de Bélgica? Biografía de Jozefien Van de Velde

Charles De Ketelaere se consagró como una de las grandes figuras del Mundial 2026 tras anotar un doblete en la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos, resultado que metió a los Diables Rouges en los cuartos de final del torneo. Pero mientras el delantero belga celebra en la cancha, su vida sentimental también genera curiosidad: desde hace más de cinco años mantiene una relación con Jozefien Van de Velde, una dentista belga que se ha convertido en su compañera inseparable entre Bélgica e Italia.

¿Quién es Jozefien Van de Velde?

En el plano personal, el futbolista originario de Brujas luce igual de pleno que en las canchas: desde hace más de cinco años comparte su vida con Jozefien Van de Velde, quien también viaja entre Bélgica e Italia para estar cerca de él.

Van de Velde ejerce la odontología entre el país europeo y la península itálica, tal como lo señala la biografía de su cuenta de Instagram. De acuerdo con otras fuentes consultadas, la joven es originaria de Gante, ciudad donde completó sus estudios en odontología antes de que su carrera y su relación la llevaran a dividir su tiempo entre ambos países.

Una historia de amor que comenzó lejos del fútbol

Contrario a lo que podría pensarse, el interés de Jozefien por el balompié no fue inmediato. Según el medio Voetbal Flitsen, Van de Velde no mostraba ningún interés por el fútbol antes de su flechazo con Charles De Ketelaere, ocurrido en 2020. La pareja se conoció en una fiesta, y de acuerdo con distintos relatos del propio futbolista, aunque él ya la seguía, fue en ese encuentro donde comenzaron a tratarse.

De Ketelaere ha compartido en entrevistas que valora especialmente la pasión de Jozefien por su profesión, describiéndola como una persona dulce pero también con carácter, cualidades que, según él, han fortalecido la relación pese a las diferencias propias de toda pareja.

Vida entre Instagram, viajes y apoyo incondicional

Desde entonces, la joven celebra cada gran momento futbolístico de su pareja, como lo demuestra su publicación más reciente, compartida con sus cerca de 30 mil seguidores en Instagram. En esa imagen aparece vestida con la camiseta roja marcada con el número 17, festejando la clasificación de los Diablos a la fase final del Mundial.

En su perfil, Jozefien combina su faceta profesional con imágenes de viajes con amigas y escapadas románticas junto al delantero, mostrando el equilibrio entre su carrera como dentista y su papel como pareja de una de las figuras más destacadas del fútbol belga actual.