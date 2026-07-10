CONAGUA Reporta Tres Presas al 100% de Almacenamiento en Querétaro

Las constantes lluvias registradas en las últimas semanas en el estado de Querétaro han favorecido la recuperación de los principales cuerpos de agua. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con corte al 9 de julio de 2026, el almacenamiento global de las regiones hidrológicas Lerma-Santiago y Pánuco alcanzó el 48% de su capacidad total.

¿Qué presas ya alcanzaron su máxima capacidad de almacenamiento?

Tres embalses del estado ya se encuentran al 100% del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO): la presa Pirules y la presa Jesús María, ambas en el municipio de El Marqués, así como la presa Jalpan, en el municipio de Jalpan de Serra.

La presa Pirules registra un almacenamiento de 2.00 millones de metros cúbicos, mientras que la presa Jesús María almacena 1.50 millones de metros cúbicos. Por su parte, la presa Jalpan reporta un volumen de 8.00 millones de metros cúbicos.

Además, otros embalses se acercan rápidamente a su capacidad máxima. La presa La Soledad, en el municipio de Colón, presenta un nivel de llenado del 95.9%, mientras que la presa Colón alcanza el 95.2%.

En contraste, la presa Constitución de 1917, ubicada en San Juan del Río y considerada la de mayor capacidad en el estado, mantiene un almacenamiento del 12.1%, equivalente a 8.02 millones de metros cúbicos.

Ante estos niveles, autoridades de Protección Civil y de la CONAGUA mantienen un monitoreo permanente en las presas que ya alcanzaron su capacidad máxima, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo para las comunidades cercanas, debido a que el pronóstico de lluvias continuará durante las próximas semanas.