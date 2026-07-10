CONAGUA Reporta Tres Presas al 100% de Almacenamiento en Querétaro

Las lluvias registradas en las últimas semanas elevaron el nivel de almacenamiento de las presas en Querétaro.

Presas de Querétaro se Recuperan Tres Alcanzan Niveles HistóricosFoto: N+

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Las lluvias en Querétaro llenan tres presas al máximo. Protección Civil y CONAGUA vigilan de cerca. ¿Qué significa esto para las comunidades?

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