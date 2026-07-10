Llega a México la Cachorra Laika Donada por Venezuela en Agradecimiento por Ayuda Humanitaria

Los cachorros Laika, Sol y Sara ya se encuentran en México, luego de ser entregados por el gobierno de Venezuela como un gesto de agradecimiento por la ayuda humanitaria que el país mexicano brindó tras los devastadores sismos registrados el pasado 24 de junio.

Los tres ejemplares de pastor belga malinois arribaron al país junto con el contingente del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que participó en las labores de búsqueda y rescate en territorio venezolano.

¿Por qué Venezuela donó a los cachorros Laika, Sol y Sara?

La entrega de los tres canes ocurrió durante una ceremonia realizada en Caracas, donde la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el respaldo brindado por México tras la emergencia provocada por los terremotos.

Como parte del reconocimiento, Venezuela entregó:

Laika , en calidad de donación permanente para México.

Sol y Sara, quienes permanecerán temporalmente en territorio mexicano para recibir entrenamiento especializado antes de regresar a Venezuela.

La donación simboliza la cooperación entre ambos países y el reconocimiento al trabajo realizado por los rescatistas mexicanos durante la misión humanitaria.

¿Qué hará cada uno de los cachorros?

Los tres cachorros tendrán una preparación distinta:

Laika se integrará a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional como futura integrante de los binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

Sol y Sara serán adiestradas en México con técnicas especializadas para la localización de personas atrapadas entre escombros y, una vez concluido su entrenamiento, regresarán a Venezuela para reforzar las capacidades de rescate de ese país.

La misión humanitaria de México en Venezuela

Tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026, el gobierno de México envió un amplio contingente de apoyo integrado por cientos de elementos de rescate, personal médico, ingenieros, brigadistas y binomios caninos especializados.

La misión incluyó el traslado de toneladas de insumos médicos, herramientas y equipo para las labores de salvamento, además de 18 binomios caninos entrenados para localizar personas bajo estructuras colapsadas.

Después de varios días de trabajo, los rescatistas mexicanos regresaron al país tras concluir sus labores de apoyo, acompañados ahora por los cachorros Laika, Sol y Sara, cuyo entrenamiento busca fortalecer las capacidades de respuesta ante futuros desastres tanto en México como en Venezuela.

AMP