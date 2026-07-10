Llega a México la Cachorra Laika Donada por Venezuela en Agradecimiento por Ayuda Humanitaria

La donación simboliza la cooperación entre ambos países y el reconocimiento al trabajo realizado por los rescatistas mexicanos durante la misión humanitaria

Los tres ejemplares son cachorros de raza belga malinois. Foto: Gobierno de VenezuelaLos tres ejemplares son cachorros de raza belga malinois. Foto: Gobierno de Venezuela

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Llega a México la Cachorra Laika Donada por Venezuela en Agradecimiento por Ayuda Humanitaria