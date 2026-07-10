Captan a Hombre Golpeando a Persona en Calle de CDMX: ¿Qué Pasó en Iztacalco?

Policías de la CDMX realizaron diversos análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, así como reuniones con los vecinos para obtener información del sujeto

Sujeto detenido por golpear a persona en IztacalcoSujeto detenido por golpear a persona en Iztacalco. Foto: N+

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Policías de CDMX detienen a un sujeto en Iztacalco tras ser señalado de robo con violencia. Cámaras y vecinos ayudaron a su captura. Descubre cómo se desarrolló el operativo.

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