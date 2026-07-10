Captan a Hombre Golpeando a Persona en Calle de CDMX: ¿Qué Pasó en Iztacalco?

Este viernes, 10 de julio de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que fue captado golpeando a un hombre, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX).

El detenido fue señalado por un transeúnte de despojarlo de sus pertenencias. En atención a la denuncia, los uniformados realizaron diversos análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, así como reuniones con los vecinos para obtener información del sujeto.

Fue así que lograron obtener sus características físicas y de vestimenta incrementando los patrullajes preventivos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Sujeto Golpea a Hombre en el Rostro sin Razón Alguna en Iztacalco, CDMX

¿Qué pasó en Iztacalco?

Al circular por la avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, de la misma demarcación, fueron requeridos por un ciudadano de 29 años de edad que señaló a un sujeto que se alejaba corriendo como quien, momentos antes, lo amagó con un cuchillo y lo despojó de dinero en efectivo.

En una rápida acción, los policías le dieron alcance y observaron que se trataba de la persona en investigación; después, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron una navaja metálica y recuperaron el dinero que fue reconocido por el denunciante como de su propiedad.

Fue así que el sujeto, de 28 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones de la denuncia.

Con información de N+

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