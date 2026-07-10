Sheinbaum Recibe a Fuerzas Armadas que Apoyaron en los Rescates de Venezuela tras Terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este viernes 1o de julio 2026, a los integrantes de las fuerzas armadas que participaron en la misión de ayuda humanitaria en los rescates en ciudades afectadas por los terremotos que azotaron a Venezuela el 24 de junio de 2026.

En las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México, la mandataria reconoció el trabajo y esfuerzo de cada una de los elementos que integran el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”.

"Gracias por su profesionalismo, por su disciplina y por su extraordinaria capacidad, pero sobre todo, gracias porque su labor fue mucho más allá del deber que les fue encomendado. Lo hicieron con entrega y sobre todo con un profundo humanismo", dijo Sheinbaum Pardo.

También señaló que su misión no solo se enfocó en el rescate y apoyo médico, ya que su heroísmo mostró al mundo que México tiende la mano cuando mira que un pueblo hermano sufre una desgracia.

"Mostraron el verdadero rostro de México. Un México solidario fraterno y profundamente humanista. Un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca, porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás no abandonar a quien nos necesita", puntualizó.

"Nos llenaron de esperanza": Venezuela

Durante la ceremonia, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, Stella Marina Lugo de Montilla, agradeció el apoyo para el pueblo venezolano, el cual llegó apenas horas después de que los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron prácticamente en ruinas al país.

"Venezuela hoy le rinde homenaje a este hermoso y noble pueblo mexicano", afirmó.

Asimismo, la diplomática aseguró que Venezuela volverá a renacer, por lo que el día en que eso ocurra, esa victoria también es de cada uno de los mexicanos que sumo voluntades durante esta tragedia.

"Esta Venezuela nueva que nace (también) del esfuerzo, el compromiso y el amor del gobierno y del pueblo de México", señaló.

Se hizo la entrega de una carta de agradecimiento por parte de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como el máximo galardón que otorga Venezuela a la nobleza y heroísmo de quienes desafiando toda dificultad consagran su labor a la asistencia y ayuda humanitaria en territorio venezolano.

¿Cómo fue la ayuda de "Yumare" en Venezuela?

“Yumare” está integrado por 264 mujeres y hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como 18 canes, quienes brindaron sus conocimientos en los trabajos de búsqueda y rescate de personas entre los escombros.

Durante la ceremonia, se entregaron diversas presas especiales a elementos y binomios caninos que arriesgaron sus vidas al ingresar a estructuras a punto del colapso con el único objetivo de localizar a personas y seres sintientes atrapados.

El grupo de rescatistas mexicano logró poner a salvo a dos personas y dos perros con vida. Lamentablemente, también hallaron y rescataron a 92 personas sin signos vitales.

México es un pueblo fraterno; el agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrado por 264 elementos y 18 canes, emprendió la misión de ayudar a quienes más lo necesitaban en Venezuela.



Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Guardia… pic.twitter.com/6TaXRoevVS — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 10, 2026

Yumare creó un puente aéreo con 8 vuelos en los que se envío 20 toneladas de despensa, insumos médicos y herramientas. Ahora se trasladan más toneladas de insumos con ayuda de barcos.

Además del regreso de las fuerzas armadas, la presidenta de México, agradeció a las autoridades venezolanas la donación de la cachorra de la raza belga malinois llamada “Laika”, en reconocimiento a la solidaridad y esfuerzo desplegado por los elementos mexicanos.

Foto: Especial

Por lo que ahora, Laika formará parte del grupo de binomios caninos mexicanos, quienes se han convertido en un estandarte de fe y esperanza durante situaciones de emergencia, como los sismos, huracanes y otros incidentes.

México capacitará a Venezuela en búsqueda y rescate

La Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela hizo una petición al Ejército Mexicano para apoyar en la capacitación de dos ciudadanos venezolanos, quienes son especialistas en Protección Civil, así como manejadores de activos biológicos.

Dichos manejadores, junto a los perros Sol y Sara, acompañan a “Yumare”. Ahora los binomios caninos serán entrenados por el Ejército Mexicano en la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas, en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Defensa de agosto a diciembre de 2026.

Foto: Especial

EPP