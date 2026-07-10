Sheinbaum Recibe a Fuerzas Armadas que Apoyaron en los Rescates de Venezuela tras Terremotos

Las fuerzas armadas mexicanas fungieron un papel importante en las labores de búsqueda y rescate de personas tras el doble terremoto que azotó en junio pasado a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a las Fuerzas Armadas que apoyaron en VenezuelaFoto: Cuartoscuro

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Las fuerzas armadas mexicanas regresan tras apoyar en rescates en Venezuela. La presidenta Sheinbaum agradece su esfuerzo y recibe a Laika, una cachorra belga malinois.

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