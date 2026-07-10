Venezuela Regala a México a Cachorros Laika, Sol y Sara en Agradecimiento por Ayuda tras Sismos

El gesto reconoce la labor realizada por los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que participaron en las labores de búsqueda y rescate

Los tres ejemplares entregados son cachorros de raza belga malinois. Foto: Gobierno de VenezuelaLos tres ejemplares entregados son cachorros de raza belga malinois. Foto: Gobierno de Venezuela

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