Venezuela Regala a México a Cachorros Laika, Sol y Sara en Agradecimiento por Ayuda tras Sismos

Venezuela entregó tres cachorros de raza belga malinois al gobierno de México como muestra de agradecimiento por la ayuda brindada tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.

En una ceremonia realizada en Caracas y encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se hizo la entrega de los cachorros al general brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare" del Ejército Mexicano.

El gesto reconoce la labor realizada por los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que participaron en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a la población afectada por el terremoto.

¿Quiénes son Laika, Sol y Sara?

Los tres ejemplares entregados son cachorros de raza belga malinois, reconocida por su inteligencia, capacidad de aprendizaje y desempeño en operaciones de rescate.

Laika fue donada oficialmente al gobierno de México como símbolo de amistad, cooperación y fraternidad entre ambos países.

Sol y Sara permanecerán como parte de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela y viajarán a México junto con sus manejadores para recibir entrenamiento especializado.

El programa contempla que los binomios caninos sean capacitados en técnicas de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Sol y Sara serán entrenadas por el Ejército Mexicano

Durante la ceremonia también se anunció que la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela solicitó al Ejército Mexicano la capacitación de dos de sus manejadores especializados en activos biológicos.

Los elementos venezolanos viajarán a México junto con Sol y Sara, quienes recibirán entrenamiento entre agosto y diciembre de 2026 en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres naturales mediante el intercambio de conocimientos y experiencia en operaciones de búsqueda y rescate.

Laika sigue la tradición iniciada con Arkadas tras la muerte de Proteo

La donación de Laika recuerda el gesto realizado por el gobierno de Turquía en mayo de 2023, cuando entregó al cachorro Arkadas —que en turco significa "amigo"— al Ejército Mexicano.

Aquella entrega ocurrió después de la muerte de Proteo, el perro rescatista mexicano que perdió la vida mientras participaba en las labores de búsqueda tras los devastadores sismos registrados en Turquía y Siria.

Desde entonces, este tipo de donaciones se ha convertido en un símbolo de reconocimiento entre los países que reciben apoyo humanitario de México durante emergencias.

AMP