¿Qué Pasó Hoy en el AICM? Decenas de Vuelos se Retrasan durante Horas

Decenas de pasajeros registraron retrasos en sus vuelos este jueves 9 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que se realizaran trabajos de mantenimiento en una de las calles de rodaje, afectada por el desgaste ocasionado por las intensas lluvias de los últimos días.

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, las labores fueron necesarias para preservar la seguridad de las operaciones aéreas, aunque derivaron en demoras en la salida de diversos vuelos.

¿Por qué hubo retrasos en los vuelos del AICM?

El AICM informó que este jueves fue cerrada temporalmente una sección de la calle de rodaje Bravo para realizar trabajos de mantenimiento.

Debido a ello, las aeronaves que operan en la Terminal 1 utilizaron la pista 05 Izquierda/23 Derecha para realizar sus maniobras, una medida implementada con el objetivo de mantener los niveles de seguridad operacional en el lado aire del aeropuerto.

Según explicó el aeropuerto, el deterioro de la carpeta asfáltica en esa zona fue provocado por el uso constante de la infraestructura, agravado por las fuertes lluvias registradas en la capital durante los últimos días.

#AICMinforma:



Este día se llevó a cabo el cierre de una sección de la calle de rodaje Bravo por mantenimiento, por lo cual se utilizó la pista 05 izquierda 23 derecha para las maniobras de las aeronaves que operan en la Terminal 1 y preservar los niveles de seguridad operacional… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 10, 2026

¿Cuántos vuelos fueron afectados?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que los trabajos de mantenimiento provocaron la demora en la salida de 31 vuelos durante la jornada de este jueves.

La dependencia precisó que las labores concluyeron a las 16:30 horas, momento en el que las operaciones del aeropuerto comenzaron a normalizarse.

Asimismo, reiteró que los trabajos tuvieron como prioridad garantizar la seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa aeronáutica.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/KX6UfbucTL — AFAC (@AFAC_mx) July 10, 2026

Vuelo AM318 tuvo una afectación adicional

Entre los vuelos afectados destacó el AM318, el cual presentó una situación adicional a los retrasos generales.

De acuerdo con el AICM, la aeronave tuvo que ser sustituida luego de detectarse una afectación en uno de sus neumáticos, cuyas causas permanecen bajo investigación.

Este incidente también obligó a realizar un cambio de tripulación, lo que incrementó el tiempo de demora para ese servicio en particular.

AMP