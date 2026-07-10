¿Qué Pasó Hoy en el AICM? Decenas de Vuelos se Retrasan durante Horas

Entre los vuelos afectados destacó el AM318, el cual presentó una situación adicional a los retrasos generales

Operaciones de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: CuartoscuroOperaciones de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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