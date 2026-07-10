Rescatan a Turista Estadounidense Abandonada Una Semana Sin Comida en Isla de Acapulco

La turista estadounidense fue abandonada en Isla la Roqueta en Acapulco, Guerrero; así la abandonaron

La turista estadounidense fue abandonada sin comida ni agua en Isla la Roqueta en AcapulcoFoto: SSP Acapulco
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