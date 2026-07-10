Rescatan a Turista Estadounidense Abandonada Una Semana Sin Comida en Isla de Acapulco

Una turista estadounidense fue rescatada luego de ser abandonada durante una semana sin alimentos en Isla la Roqueta en Acapulco, Guerrero; así la pusieron a salvo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, la turista fue localizada este miércoles luego de un operativo en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR), después de recibir una solicitud de apoyo por parte de la Octava Región Naval para llevar a cabo este rescate humanitario.

Asimismo, participaron elementos de la Policía Turística, la Policía de Género y personal de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA), quienes se sumaron a las labores de asistencia a bordo de una embarcación.

¿Quién es la turista estadounidense abandonada en Isla la Roqueta?

Las autoridades explicaron que la mujer, de 36 años de edad, presentaba dificultades para movilizarse, secuela de haber caminado descalza durante cinco días en la Isla de la Roqueta, por lo que le brindaron primeros auxilios.

La víctima no hablaba nada de español; por ello, se requirió la ayuda de un intérprete. Durante la entrevista refirió que es originaria de Atlanta, Georgia, y llegó al puerto de Acapulco hace días en calidad de turista.

“Hace cinco días acudió a la Isla de La Roqueta con una persona, quien la dejó en situación de abandono, sin acceso a alimentos o agua. Además de haber perdido sus identificaciones”, indicó.

¿Y la persona que la abandonó?

Una vez que la turista estadounidense fue puesta a salvo, se activaron los protocolos correspondientes y se llevó a cabo el traslado inmediato hacia la Región Naval, donde paramédicos la ingresaron a un hospital por síntomas de deshidratación.

En el lugar recibió atención oportuna para estabilizarla, por lo que posteriormente fue dada de alta.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Guerrero intervino para canalizarla al Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA). Dicha instancia se encargará de coordinar el seguimiento del caso con la Embajada de Estados Unidos en México, así como la verificación de su estatus migratorio.

Hasta el momento no se ha informado quién es la persona que iba con ella y que la abandonó en Isla la Roqueta, así como cuál será su situación jurídica.

EPP