¿Quién Es el Nuevo Entrenador de Pumas para Torneo Apertura 2026? Perfil del Director Técnico

Los Pumas de la UNAM presentaron oficialmente a su nuevo estratega, luego de la salida del polémico Efraín Juárez

Los Pumas quieren la revancha en el Torneo Apertura 2026, luego de perder la última final ante Cruz Azul.Los Pumas quieren la revancha en el Torneo Apertura 2026, luego de perder la última final ante Cruz Azul. Foto: Reuters

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El nuevo DT en Pumas asume el reto de llevarlos al campeonato en el Apertura 2026. Conoce su historia y planes.

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