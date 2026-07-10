¿Quién Es el Nuevo Entrenador de Pumas para Torneo Apertura 2026? Perfil del Director Técnico

Aunque ya se había anunciado previamente que el argentino Esteban Solari sería el nuevo entrenador de los Pumas, este jueves 9 de julio fue presentado de manera oficial por el club universitario.

Solari, quien fue goleador con el equipo de a UNAM hace 20 años, regresa para dirigir a los universitarios en el Torneo Apertura 2026 y con la misión de levantar el trofeo de campeón que se les negó apenas en mayo pasado cuando perdieron ante Cruz Azul.

Solari, de 46 años, dirigirá al reciente subcampeón del torneo Clausura y asume el puesto una semana antes de que comience el Apertura.Ocupará el lugar del polémico Efraín Juárez, quien renunció sin dar explicaciones.

Su debut será el sábado 18 de julio ante Pachuca, club que dirigió la temporada pasada y que fue eliminado precisamente por Pumas.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en lo que considero es mi casa", dijo Solari en la ceremonia de presentación. "La identidad de Pumas es muy fuerte, representa los mejores valores de los mexicanos".

En ese mismo tono, Esteban agregó: "Voy a dejar la vida por poder plasmar el sueño que tenemos", señaló el técnico, que no detalló su plan de juego o refuerzos.

Hace 20 años Solari fue centro delantero del equipo universitario y dejó buenos números: anotó 25 goles en 40 partidos entre 2007 y 2008.

¿Quién es Esteban Solari, nuevo técnico de Pumas?

Como Futbolista (Delantero): En México es recordado como un delantero letal con los Pumas (2007-2008), donde anotó 25 goles en solo 40 partidos y fue subcampeón. En Europa, destacó con el Almería en España y jugó la UEFA Champions League con el APOEL de Chipre.

Como Director Técnico: Tras dirigir a la Sub-20 de Argentina y tener un paso histórico en Malasia (donde ganó 4 títulos con el Johor Darul Ta'zim), llegó al fútbol chileno con el Everton.

Actualidad (2026): Dirigió al Club Pachuca a finales de 2025 y los llevó hasta las semifinales del torneo Clausura 2026. En junio de 2026, tras no renovar con los Tuzos, regresó a la institución universitaria para asumir el cargo de nuevo director técnico de los Pumas.

📹 En conferencia de prensa, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, y Esteban Solari, entrenador del primer equipo, hablaron ante los medios de comunicación:



🎤 "Muchas veces soñé con volver y hoy es una oportunidad inmensa de plasmar todo lo que soñé. Sé perfectamente que… pic.twitter.com/VYvSwjgA3X — PUMAS (@PumasMX) July 10, 2026

Con información de N+