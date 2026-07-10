Audiencia Alcaldesa de Tenancingo: Habría Planeado su Secuestro para Pedir Rescate por 40 MDP

Hoy se lleva a cabo la audiencia de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por el delito de simulación de su secuestro.

Captan las afueras de los Juzgados Penales de Tenancingo, exigiendo la destitución de la edil. Foto: Cuartoscuro

La audiencia se realiza a puerta cerrada en los juzgados del municipio mexiquense.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, la presidenta municipal planeó su falso secuestro con la finalidad de exigir un rescate de 40 millones de pesos directo de las arcas municipales y, así presuntamente justificar un desfalco del presupuesto del Ayuntamiento.

Protestan en juzgados para exigir renuncia de alcaldesa

En las inmediaciones de los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Tenancingo, decenas de manifestantes han exigido la renuncia y encarcelamiento de la presidenta municipal local, Nancy “N”.

Vecinos de Tenancingo protestan contra la actual presidenta municipal. Foto: Cuartoscuro

Esto coincidió con la primera audiencia judicial de la edil por el supuesto delito de simulación de secuestro y desfalco al erario.

Las personas que han protestado llevaban pancartas en contra de la funcionaria mexiquense.

Así fue el “falso secuestro” de la alcaldesa de Tenancingo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal en contra de seis personas presuntamente vinculadas en el “falso secuestro” de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy “N”.

De las seis personas, solo dos se encuentran prófugas de la justicia, detalló la dependencia mexiquense en un comunicado.

Revelan cómo fue la simulación del secuestro

El 31 de mayo de 2026, dos hombres y una mujer se llevaron por la fuerza a la alcaldesa de Tenancingo cuando estaba afuera de su casa.

Los responsables pedían 40 millones de pesos por el rescate y querían que el dinero saliera de las arcas municipales.

Un día de después, la presidenta municipal supuestamente escapó por un descuido de los captores.

Según la investigación de la FGJEM, todo fue planeado por familiares y cercanos al entorno de la alcaldesa.

¿Quiénes son los presuntos implicados?

Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, tuvo su audiencia de formulación a imputación el 9 de julio, por el hecho delictivo de simulación de secuestro.

Karla Valeria “N”, detenida.

Víctor Manuel “N”, detenido; hermano de Karla.

Christian “N”, detenido; pareja sentimental de Karla.

José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa; está prófugo de la justicia.

Oscar “N”, cuñado de la alcaldesa; está prófugo de la justicia.

Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.

Mientras que, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

HVI