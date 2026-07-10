Audiencia Alcaldesa de Tenancingo: Habría Planeado su Secuestro para Pedir Rescate por 40 MDP

La audiencia se realiza a puerta cerrada en los juzgados del municipio mexiquense.

Vinculan a Proceso a Alcaldesa de Tenancingo, Edomex, por Fingir su SecuestroVecinos de Tenancingo se manifestaron a las afueras de los Juzgados Penales de Tenancingo, exigiendo la destitución de la actual presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco. Foto: Cuartoscuro

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De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, la presidenta municipal planeó el falso secuestro con la finalidad de exigir un rescate de 40 millones de pesos directo de las arcas municipales

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Audiencia Alcaldesa de Tenancingo: Fingió su Secuestro para Pedir Rescate por 40 MDP