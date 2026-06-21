Videos, Su Esposo, Su Cuñado Y 40 MDP: Las Claves del Falso Secuestro de la Edil de Tenancingo

Autoridades del Estado de México señalan a la alcaldesa Nancy N como presunta participante en un montaje de secuestro ligado a un desfalco millonario. La investigación apunta a su círculo familiar y a una operación planeada para simular una privación de la libertad.

La historia comenzó a desmoronarse cuando las autoridades mexiquenses concluyeron que el supuesto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy N, no habría sido un hecho real, sino un montaje cuidadosamente armado que ahora la coloca en el centro de una investigación por posible corrupción y simulación de delito.

De acuerdo con las indagatorias, el secuestro del 31 de mayo habría sido planeado con meses de anticipación y con la participación de personas cercanas a su entorno familiar. Entre los señalados se encuentran su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”, quienes presuntamente habrían impulsado la idea de simular la privación de la libertad con el objetivo de encubrir un posible desfalco de alrededor de 40 millones de pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan a Alcaldesa de Tenancingo por Presunta Simulación de Secuestro en Edomex

La investigación ministerial sostiene que el plan contemplaba simular un secuestro con exigencia de rescate, cuyo origen estaría vinculado a recursos públicos municipales. Testimonios recabados señalan que incluso la propia funcionaria habría tenido conocimiento y participación en el esquema, el cual se habría ido construyendo desde meses antes.

Coordinación previa del secuestro

Para ejecutar la simulación, otros dos hombres, Cristian “N” y Víctor Manuel “N”, así como Karla Valeria “N”, habrían sido incorporados al operativo. Registros de comunicación entre los involucrados reforzaron la hipótesis de una coordinación previa y constante durante el desarrollo del presunto plan.

El día de los hechos, la alcaldesa habría llegado a su domicilio cuando un vehículo conducido por una de las implicadas se aproximó. En ese momento, según la investigación, se simuló su privación de la libertad y su traslado hacia otra zona del municipio. Incluso se apunta que la propia funcionaria habría indicado rutas para evitar cámaras de vigilancia y reducir rastros del recorrido.

Horas después, tras la movilización de autoridades por el reporte de desaparición, el escenario habría cambiado. Las indagatorias refieren que la funcionaria pidió ser dejada en un punto de terracería para posteriormente reaparecer y presentarse como víctima de un secuestro que logró escapar.

Como resultado, tres personas ya fueron detenidas, mientras que el esposo y el cuñado de la alcaldesa permanecen prófugos. Nancy N enfrentará una audiencia por el delito de simulación de secuestro, mientras que de forma paralela se abrió una línea de investigación por el presunto desvío de recursos públicos que podría escalar a nuevos cargos.