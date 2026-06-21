Videos, Su Esposo, Su Cuñado Y 40 MDP: Las Claves del Falso Secuestro de la Edil de Tenancingo

Autoridades del Estado de México señalan a la alcaldesa Nancy N como presunta participante en un montaje de secuestro ligado a un desfalco millonario.

Videos del falso secuetro de la edil. Foto: Fiscalía de EdomexVideos del falso secuetro de la edil. Foto: Fiscalía de Edomex

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Impactante: La alcaldesa de Tenancingo, Nancy N, acusada de simular su secuestro con ayuda de su esposo y cuñado. ¿Qué hay detrás de este escándalo millonario?

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