Lista de Carreteras Afectadas por Bloqueo Nacional de Transportistas el Miércoles 24 de Junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una manifestación y movilización nacional pacífica que se realizará el próximo miércoles 24 de junio de 2026 a partir de las 07:00 horas en los 32 estados del país.

El movimiento surge, de acuerdo con la organización, ante la falta de respuestas y soluciones efectivas a las problemáticas que enfrenta el sector del transporte en sus distintas modalidades: carga, turismo y pasaje.

El plan contempla bloqueos parciales y presencia de unidades en distintas carreteras federales, así como posibles afectaciones en accesos estratégicos a la Ciudad de México. En caso de no obtener una respuesta por parte de las autoridades, los transportistas advirtieron que avanzarán en una movilización en marcha lenta hacia el Zócalo capitalino con sus unidades.

Lista de Autopistas Afectadas por bloqueo

Entre las vialidades que registrarán afectaciones se encuentran la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl y la carretera federal a Huejotzingo, particularmente en los estados de Puebla y Tlaxcala, donde ya se han confirmado concentraciones. Asimismo, se prevén reducciones de carriles y posibles bloqueos en las carreteras:

México-Querétaro

México-Pachuca

Chalco-México

México-Pirámides

México-Cuernavaca

México-Puebla

Arco Norte

Avenida José López Portillo

Vía Morelos

Así como en puntos estratégicos por definir dentro de la Ciudad de México.

La organización señaló que estas acciones buscan visibilizar la crisis del sector y presionar por soluciones concretas, por lo que advirtieron que las afectaciones viales serán responsabilidad de la falta de atención institucional.

Exigencias de transportistas

Los integrantes de la AMOTAC plantean una serie de demandas centrales: mayor seguridad en carreteras del país, alto a los cobros excesivos de grúas federales, estatales y municipales, eliminación de pagos por permisos municipales y establecimiento de tarifas oficiales obligatorias para el transporte.

También exigen agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ante el retraso en la entrega de placas, licencias y certificados; fin de presuntas extorsiones en retenes federales y militares; así como dotación oportuna de documentación vehicular.

A ello suman el cese de la persecución contra el pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y autoridades locales, además de la modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, al considerar que criminaliza el traslado de agua.

La organización reiteró que sus demandas han sido expuestas previamente sin obtener soluciones de fondo, lo que ha derivado en la decisión de movilización nacional.