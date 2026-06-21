Lista de Carreteras Afectadas por Bloqueo Nacional de Transportistas el Miércoles 24 de Junio

El movimiento surge, de acuerdo con la organización, ante la falta de respuestas y soluciones efectivas a las problemáticas que enfrenta el sector del transporte

Lista de Autopistas Afectadas por Megabloqueo Nacional de Transportistas. Foto: CuartoscuroLista de Autopistas Afectadas por Megabloqueo Nacional de Transportistas. Foto: Cuartoscuro

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El 24 de junio, transportistas bloquearán carreteras en todo México. Exigen respuestas a problemas del sector. ¿Qué vías estarán afectadas? Descúbrelo aquí.

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