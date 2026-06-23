Bloqueo de Transportistas AMOTAC: ¿Te Pueden Descontar el Día si No Llegas por el Paro?

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmó un bloqueo para este miércoles 24 de junio. Las manifestaciones comenzarán en los 32 estados del país a partir de las 08:00 horas. Sin embargo, la dirigencia lanzó un ultimátum: de no recibir una respuesta inmediata por parte de las autoridades, iniciarán un avance masivo rumbo a la Ciudad de México a las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con Miguel Ángel Santiago, coordinador nacional de la Asociación, la presencia de los transportistas se hará en carreteras importantes del país, en donde harán un cuello de botella o solo liberarán un carril.

¿Qué carreteras van a cerrar por el paro de la AMOTAC mañana 24 de junio?

Las principales autopistas de entrada y salida a la CDMX que presentarán cierres parciales y afectaciones de tráfico desde primera hora son:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca (incluyendo la ruta México-Cuernavaca-Acapulco)

Bloqueos de transportistas en Edomex y vías alternas colapsadas:

Autopista Arco Norte

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera México-Chalco

Vía Morelos (Ecatepec)

Vía José López Portillo

Carretera México-Texcoco

LFT: ¿Te pueden descontar el día si no llegas al trabajo por el bloqueo de transportistas?

Ante el riesgo de quedarse atrapado en el tráfico, una de las mayores dudas de los trabajadores es el impacto en su sueldo. De acuerdo con el Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los descuentos al salario están estrictamente prohibidos, salvo excepciones específicas como créditos Infonavit o pensiones alimenticias.

Por su parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) establece que un megabloqueo de transportistas califica como una causa de fuerza mayor ajena al empleado. Por ello, las faltas o retardos pueden justificarse plenamente ante las empresas entregando evidencias del colapso vial (como capturas de Waze, Google Maps o reportes de medios de comunicación).

Cabe destacar, que los patrones tienen prohibido aplicar penalizaciones económicas directas en la nómina por minutos de retardo. Si la empresa te permite el ingreso a las instalaciones, está obligada legalmente a pagarte el día completo de trabajo.

PROFEDET: ¿Dónde denunciar si te descuentan el sueldo de forma ilegal?

Si tu patrón te descuenta dinero, te regresa a tu casa o amenaza con un despido injustificado debido al caos provocado por la AMOTAC, puedes levantar un reporte y recibir asesoría jurídica gratuita con abogados laborales de la PROFEDET a través de sus vías oficiales: