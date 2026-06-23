Bloqueo de Transportistas AMOTAC: ¿Te Pueden Descontar el Día si No Llegas por el Paro?

AMOTAC advierte que la presencia de los transportistas se hará en carreteras importantes del país, donde harán un cuello de botella o solo liberarán un carril

Miles de usuarios resultaron afectados por el bloqueo de avenida Insurgentes, a la altura de Indios Verdes. Foto: Cuartoscuro/ArchivoMiles de usuarios resultaron afectados por el bloqueo de avenida Insurgentes, a la altura de Indios Verdes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

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