¿A Qué Hora Lloverá en CDMX Hoy 24 de Junio? Así Será el Clima en Partido México vs Chequia

La Ciudad de México enfrentará una jornada con lluvias durante gran parte de este miércoles 24 de junio, incluida la hora en la que se disputará el partido entre México y Chequia en el Mundial 2026.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius.

Para la tarde, se espera un ambiente templado a cálido, con temperaturas de entre 24 y 26 grados. Sin embargo, también se prevén lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la noche, los termómetros descenderán a valores de entre 16 y 18 grados, mientras que continuarán registrándose lluvias aisladas en distintos puntos de la capital.

Pronóstico del clima por hora en CDMX este miércoles

Según los datos actualizados del portal especializado Meteored, el agua dará tregua durante las primeras horas del día, pero se intensificará por la tarde:

08:00 horas: Primeras lloviznas aisladas en algunas alcaldías de la CDMX.

11:00 horas: Intervalos de precipitación débil.

14:00 a 20:00 horas: Se prevé el desarrollo de una tormenta con lluvias fuertes que afectará a gran parte de la capital.

20:00 a 23:00 horas: Las lluvias continuarán de forma intermitente, aunque con menor intensidad, en forma de lluvia ligera.

¿A qué hora empieza a llover en el México vs Chequia?

El pronóstico del clima indica que la tormenta coincidirá directamente con el horario del encuentro de la Selección Mexicana. Debido a que el potencial de tormenta fuerte se extiende hasta las 20:00 horas, los aficionados que asistan al estadio o sigan el partido en pantallas al aire libre deberán tomar precauciones desde antes del silbatazo inicial.

Por la noche, coincidiendo con la salida del estadio, los termómetros descenderán a valores de entre 16 y 18 grados con presencia de lluvias aisladas, lo que podría complicar el transporte y las vialidades de la capital tras el partido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CDMX Anuncia Ley Seca por Partido México vs Chequia; ¿En Qué Colonias Aplica?

¿Se puede entrar con paraguas al Estadio Ciudad de México?

Como medida de seguridad para este partido del Mundial 2026, el ingreso con paraguas u objetos punzocortantes está estrictamente prohibido en los accesos del Estadio sedeCiudad de México. Se recomienda a los asistentes acudir portando impermeables o capas plásticas para protegerse de la tormenta.

¿A qué hora juega México vs Chequia en el Mundial 2026?

El partido entre México y República Checa se disputará este miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como escenario el Estadio Ciudad de México.

Este encuentro corresponde al último compromiso de la fase de grupos para ambas escuadras. La Selección Mexicana llega a la cancha con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque buscará cerrar la primera ronda con un resultado positivo ante el conjunto europeo.