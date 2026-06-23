¿A Qué Hora Lloverá en CDMX Hoy 24 de Junio? Así Será el Clima en Partido México vs Chequia

El partido entre México y República Checa se jugará a las 19:00 horas en la Ciudad de México, en medio de un pronóstico de lluvias y tormentas

¿A Qué Hora Lloverá en CDMX, Mañana 24 de Junio?. foto: Cuartoscuro¿A Qué Hora Lloverá en CDMX, Mañana 24 de Junio?. foto: Cuartoscuro

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¿Vas al México vs Chequia? El clima en CDMX promete lluvias fuertes durante el partido. Conoce cómo afectará el pronóstico a los aficionados y toma precauciones.

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