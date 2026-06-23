México vs Chequia: Mariachis, Sonideros y 30 Pantallas desde el Zócalo Hasta Fuente de La Diana

El gobierno de la Ciudad de México anunció la colocación de 30 pantallas a lo largo del Paseo de la Reforma y avenida Juárez, para que los fanáticos puedan ver el México vs. Chequia desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Te contamos dónde más podrá verse el último partido de la fase de grupos.

México llega como líder indiscutible del grupo A y se convirtió en el primer clasificado tras sumar 6 puntos en sus primeros dos partidos.

Una victoria podría asegurar a Chequia el pase a la siguiente ronda.

18 pantallas sobre Paseo de la Reforma para ver a México vs Chequia

Hay 18 pantallas desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el cruce de con avenida Juárez, en el metro Hidalgo. En total, 17 pantallas se ubican a lo largo del Paseo de la Reforma, mientras que la pantalla 18 se ubica en el Monumento a la Revolución.

De estas pantallas, 3 contarán con un escenario:

Glorieta de La Diana Cazadora

El Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Chequia:¿Qué Necesita la Selección Mexicana para Avanzar en el Mundial 2026?

En estos tres puntos habrá mariachi y sonidero desde las 9 de la noche hasta la 1 de madrugada del jueves 25 de junio. Además, 14 de las pantallas serán grandes y una más, colocada sobre Reforma, de espaldas al Ángel, será gigante.

El gobierno también aseguró que colocará a lo largo de esta franja 9 zonas de sanitarios y 14 módulos de atención ciudadana.

¿Y si quiero ver el México vs. Chequia en el Zócalo?

Por supuesto, los aficionados también tienen la opción de acudir al Fan Festival en la Plaza de la Constitución, aunque el acceso es controlado y por seguridad se limita el número de aficionados. Por ello, el gobierno capitalino también colocó pantallas en puntos estratégicos del Centro Histórico, cerca del Zócalo.

Se trata de ocho pantallas que se ubicarán sobre Palma, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Una pantalla adicional se ubicará en Isabel La Católica en su cruce con 5 de Mayo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Miles de Aficionados Viven la Fiesta del Futbol en el Zócalo de la CDMX

Por su parte, sobre la avenida Juárez, que conecta el Zócalo y Reforma, se colocarán tres pantallas. Dos estarán frente a la Alameda Central y una más se ubicará frente al Palacio de Bellas Artes.

¿Dónde más se puede ver el partido México vs. Chequia en CDMX?

Pero estos no serán los únicos puntos a los que podrán acudir los aficionados para ver a la selección. Los chilangos también podrá ver el partido entre México y Chequia desde Festivales Futboleros. Estos se ubican en:

Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa

Bosque de Tláhuac

Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero

Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta

Parque de la Consolidación, Coyoacán

Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza

Parque Las Américas, Benito Juárez

Utopía Mixiuhca, Iztacalco

Bajopuente de Tacuba, Miguel Hidalgo

Central de Abasto, Iztapalapa

Parque La Bombilla, Álvaro Obregón

Unidad Independencia, Magdalena Contreras

Utopía Meyehualco, Iztapalapa

Parque Tezozomoc, Azcapotzalco

Campos Revolución, Gustavo A. Madero

Deportivo Vivanco, Tlalpan



En todas estas sedes habrá actividades adicionales al partido, con mariachi, djs y grupos en vivo. Por supuesto, todas las actividades mencionadas son cien por ciento gratuitas.