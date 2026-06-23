México vs Chequia: Mariachis, Sonideros y 30 Pantallas desde el Zócalo Hasta Fuente de La Diana

El gobierno de CDMX colocó 30 pantallas entre el Zócalo a la Diana para los aficionados que verán el México vs. Chequia, además de otras 17 locaciones donde podrá seguirse el partido

El Ángel de la Independencia tras triunfo de México¿Dónde ver en CDMX el México contra Chequia? Foto: Cuartoscuro

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CDMX se prepara para el México vs. Chequia: 30 pantallas en Reforma y Juárez. Conoce las 17 locaciones adicionales para ver el partido y disfrutar de música en vivo.

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