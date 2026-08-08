FIFA Acusa Campaña de Desinformación Contra Infantino
FIFA denunció una campaña de desinformación contra Gianni Infantino y advierte que no tolerará procesos irregulares para su presidencia
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FIFA denunció una campaña de desinformación contra Gianni Infantino y advierte que no tolerará procesos irregulares para su presidencia
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La FIFA acusó la existencia de una campaña de desinformación en contra de su presidente, Gianni Infantino, y advirtió que no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la presidencia del organismo que sea inconsistente con sus estatutos, los procedimientos democráticos o el marco de gobernanza establecido.
El organismo, a través de un comunicado atribuido a su portavoz, señaló que existe un esfuerzo coordinado para debilitarlo a él y a su presidente, tras declaraciones similares de la CONMEBOL y la CAF, y luego de conversaciones con asociaciones miembro y confederaciones de todo el mundo.
Identifica "un esfuerzo concertado y continuo" para socavar al organismo y a su presidente.
Afirma que coberturas recientes incluyen "afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos".
Sostiene que la especulación y la insinuación no deben presentarse como hechos.
Indica que la repetición de una alegación no la convierte en verdadera.
Asegura que Infantino fue elegido democráticamente por las asociaciones miembro y continúa en funciones.
"Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA", señaló el organismo.
FIFA indicó que acepta el escrutinio legítimo sobre su gestión, pero rechazó que este se utilice para distorsionar hechos, amplificar señalamientos sin sustento o generar distracciones. El organismo advirtió que responderá de forma directa cuando considere que una cobertura es inexacta o engañosa.
"La especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera", indicó FIFA en el comunicado.
El texto también destacó la trayectoria de Infantino, con más de 30 años dedicados al fútbol europeo y mundial, y su participación en cambios relacionados con el acceso, los recursos y las oportunidades en el futbol a nivel global. FIFA sostuvo que su responsabilidad es con sus 211 asociaciones miembro y que continuará enfocada en fortalecer al organismo pese a los señalamientos.
CT