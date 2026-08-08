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FIFA Acusa Campaña de Desinformación Contra Infantino

FIFA denunció una campaña de desinformación contra Gianni Infantino y advierte que no tolerará procesos irregulares para su presidencia

FIFA Acusa Campaña de Desinformación Contra InfantinoFoto: Reuters

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