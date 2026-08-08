FIFA Acusa Campaña de Desinformación Contra Infantino

La FIFA acusó la existencia de una campaña de desinformación en contra de su presidente, Gianni Infantino, y advirtió que no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la presidencia del organismo que sea inconsistente con sus estatutos, los procedimientos democráticos o el marco de gobernanza establecido.

El organismo, a través de un comunicado atribuido a su portavoz, señaló que existe un esfuerzo coordinado para debilitarlo a él y a su presidente, tras declaraciones similares de la CONMEBOL y la CAF, y luego de conversaciones con asociaciones miembro y confederaciones de todo el mundo.

Lo que FIFA señala como desinformación