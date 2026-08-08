Deportes

Cruz Azul Acepta Millonaria Oferta por Erik Lira; Este es el Club al que Iría

Erik Lira brilló con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y Cruz Azul ya aceptó una oferta para darle salida al extranjero

Erik Lira durante un partido con Cruz AzulFoto: Getty Images
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