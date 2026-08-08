Cruz Azul Acepta Millonaria Oferta por Erik Lira; Este es el Club al que Iría

Erik Lira, futbolista que actualmente pertenece a Cruz Azul, fue una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante la pasada edición del Mundial. Con apenas 26 años de edad, Lira se adueñó de la titularidad en el centro del campo bajo el mando de Javier Aguirre y su desempeño fue fundamental para que el 'Tricolor' avanzara de manera perfecta en la Fase de Grupos y se clasificara a los Octavos de Final tras vencer a Ecuador en Dieciseisavos.

Sus buenas actuaciones durante la Copa del Mundo, lo pusieron en el radar de varios equipos, aunque parece que hay uno que ha tomado la delantera para ficharlo. Erik Lira podría estar cerca de abandonar al cuadro cementero, pues de acuerdo con información de TUDN, Cruz Azul habría aceptado una oferta multimillonaria de un club extranjero para que Lira se vaya.

Cruz Azul aceptó vender a Erik Lira por 12 millones de dólares

De acuerdo con el reportero de TUDN, Adrián Esparza, el club de los Emiratos Árabes Unidos, Al Jazira, es quien está sumamente interesado en hacerse con los servicios de Erik Lira. La información asegura que "Cruz Azul tiene como satisfactoria la oferta" propuesta por el club asiático y que ya "dio visto bueno para que el club pueda negociar libremente con Lira y sus agentes".

En ese sentido, el reportero detalla que "la oferta es de 12 millones de dólares más 2 millones en bonos", lo que la convertiría en la negociación "más alta en la historia de Cruz Azul, misma que está siendo encabezada por el Ing. Víctor Velázquez con los dueños y CEO de Al Jazira: Manzour Bin Zayed Al Nahyan y Tareq Mohamed Al Muhairi".

Ahora bien, aunque la información asegura que ya habría acuerdo entre los clubes, faltaría que Erik Lira acepte la propuesta, la cual le haría ganar un sueldo de alrededor de 3 millones de dólares, según TUDN. En ese sentido, Esparza destacó que ahora la decisión depende totalmente de Lira y su entorno, pues el centrocampista mexicano tendría tres opciones: "aceptar e ir a Emiratos, esperar a Europa o quedarse en Cruz Azul".

DB