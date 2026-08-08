Seguridad

Hallan Restos Óseos Humanos en Terreno Baldío en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Restos óseos humanos fueron localizados entre la maleza de un terreno baldío en la colonia Loma Alta, sobre la calle Fraternidad, frente a un taller de microbuses.

Servicios Periciales Realizan Levantamiento de Restos Óseos en Cd. VictoriaServicios Periciales Realizan Levantamiento de Restos Óseos en Cd. Victoria. Foto: N+

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Descubren restos óseos en un predio de Ciudad Victoria. La identidad y causa de muerte serán reveladas tras investigaciones forenses.

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