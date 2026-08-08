Hallan Restos Óseos Humanos en Terreno Baldío en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Restos óseos humanos fueron localizados entre la maleza de un terreno baldío ubicado en la colonia Loma Alta, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

¿Qué se sabe sobre la identidad de los restos encontrados?

Peritos señalaron que por las características del cabello localizado en el lugar, los restos podrían corresponder a una mujer adulta mayor; sin embargo, esta información aún deberá ser confirmada mediante estudios forenses.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Fraternidad, frente a un taller de microbuses, donde vecinos reportaron la presencia de restos humanos entre la vegetación del predio.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Guardia Estatal acudieron al sitio, acordonaron el área y restringieron el acceso para preservar posibles indicios relacionados con el caso.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos y recabó evidencia en la zona como parte de las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que será a través de estudios antropológicos y forenses como se determinará la identidad de la persona, su sexo, la temporalidad de los restos y la causa de muerte.