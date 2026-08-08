Detienen en Veracruz a Hombre Extranjero por Presuntas Lesiones con Desarmador en Puebla

Este sábado 8 de agosto de 2026 se dio a conocer la detención de Luis Graviel ‘N’ en Orizaba, Veracruz, por ser el presunto responsable del delito de lesiones calificadas en Puebla.

El sujeto, originario de República Dominicana, atacó con un desarmador a su víctima en varias partes del cuerpo, tras amenazarlo de muerte si no entregaba las llaves de la vivienda en la que se encontraba.

Luis Gavriel ‘N’ lesionó con un desarmador a una persona en Puebla

De acuerdo con los antecedentes, el 11 de noviembre de 2019, por la tarde, la víctima se encontraba al interior de su domicilio en compañía de su pareja y se disponía a salir, cuando presuntamente escuchó que el ahora detenido golpeaba la puerta del inmueble.

Al asomarse, observaron que Luis Graviel ‘N’ presuntamente portaba un desarmador y exigía la entrega de las llaves de la vivienda, bajo amenazas de privarlos de la vida si no salían del lugar.

Posteriormente, al salir del domicilio, el imputado habría agredido a la víctima con dicho objeto, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Detienen a Luis Graviel ‘N’ en Veracruz por lesiones calificadas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en colaboración con autoridades del estado de Veracruz, cumplió orden de aprehensión contra Luis Graviel ‘N’, de 41 años de edad, originario de República Dominicana, investigado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

El mandamiento judicial fue cumplido el pasado 6 de agosto, por agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, derivado de un oficio de colaboración que permitió ubicar al imputado en el municipio de Orizaba, Veracruz.

Tras su aprehensión, el imputado quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica. La FGE Puebla continuará con el seguimiento del proceso penal para procurar justicia a favor de la víctima.

Con información de N+

GMAZ