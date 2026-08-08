Seguridad

Detienen en Veracruz a Hombre Extranjero por Presuntas Lesiones con Desarmador en Puebla

Luis Graviel 'N', de 41 años de edad y originario de República Dominicana, fue ubicado y arrestado en el municipio veracruzano de Orizaba.

Detenido Luis Graviel N Orizaba Veracruz por Lesiones Desarmador PueblaDetienen a Sujeto de República Dominicana en Veracruz por Presuntas Lesiones en Puebla. Foto: N+

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Arrestan en Orizaba a Luis Graviel 'N', acusado de atacar con un desarmador en Puebla. La colaboración entre estados fue clave. Descubre más sobre este caso.

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