América vs Portland Pasará Gratis en TV Abierta: Canal y Horarios para el Partido de Leagues Cup

América ha comenzado la temporada 2026/27 con el pie derecho. Bajo el mando de Guillermo Almada, su nuevo entrenador, las 'Águilas' están invictas. Luego de tres partidos jugados en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo azulcrema registra dos victorias y un empate, resultados que lo tienen como líder de la tabla general. Además, debutaron en la edición de este año de la Leagues Cup con un triunfo contundente de 3-1 ante el San Diego FC.

Ahora, el América ya piensa en su segundo rival del certamen: Portland Timbers. El cuadro de Coapa tendrá que jugar de visitante ante uno de los equipos que lucha por entrar a los Playoffs de la MLS y que actualmente ocuopa la octava posición de la Conferencia Oeste del balompié estadounidense.

Portland también viene de ganar en la primera jornada de la Leagues Cup, pues golearon 5-2 al Puebla. Esto quiere decir que cualquiera de los dos equipos podría estar asegurando su boleto a la próxima instancia de la competencia en caso de sumar tres puntos en este compromiso.

¿El partido América vs Portland pasa gratis en TV abierta?

Para la buena fortuna de los aficionados en México, el partido América vs Portland Timbers, correspondiente a la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, sí se podrá ver en televisión abierta.

Este partido podrás verlo totalmente en vivo y gratis por la señal de Canal 5 y, en servicios de TV de paga, por TUDN. Además, en N+ te llevaremos un LIVEBLOG con el minuto a minuto del encuentro de la Leagues Cup.

¿A qué hora es Chivas vs Dallas hoy?

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Hora: 20:15 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Providence Park, Portland, Estados Unidos

DB