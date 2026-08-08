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América vs Portland Pasará Gratis en TV Abierta: Canal y Horarios para el Partido de Leagues Cup

Las Águilas del América se medirán a los Portland Timbers en la segunda jornada de la Leagueas Cup 2026, buscando asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo

Jugadores del América durante un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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