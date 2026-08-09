Vecino de Rosario, tras la Muerte del Padre de Messi: 'Es un Tipo Sencillo, Como fue Maradona'

Vecinos de La Bajada, el barrio de Rosario donde creció Lionel Messi, expresaron sus condolencias tras la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, ocurrida el sábado en una clínica de la ciudad. Jorge Messi tenía 68 años y atravesaba un tratamiento médico en los últimos meses.

El fallecimiento fue confirmado por el Club Atlético Newell's Old Boys en sus redes sociales, club del que Jorge Messi era hincha. El director médico del Sanatorio Centro Dr. Carlos Mackey precisó que el deceso ocurrió a las 2:00 de la madrugada, hora local, y se abstuvo de dar mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Jorge Messi, Padre de Lionel Messi, a los 68 Años Tras una Dura Enfermedad

Así reaccionó el barrio donde creció Lionel Messi

Desde las primeras horas del sábado fueron perceptibles las muestras de duelo en Rosario, ciudad natal de Messi. El bar VIP, propiedad de la familia Messi, permaneció cerrado. En el complejo Malvinas, donde entrenan las categorías inferiores de Newell's, las banderas se colocaron a media asta.

Bar VIP, propiedad de los Messi, cerrado desde temprano.

Banderas a media asta en el complejo Malvinas.

Vecinos de La Bajada acudieron a la vivienda de la familia.

Condolencias públicas de Newell's, AFA, Conmebol, la Liga Profesional y Rosario Central.

Se espera que Lionel Messi llegue al aeropuerto de Rosario para una ceremonia privada.

El testimonio de un vecino

Jorge Míguez, de 65 años, se acercó junto a su hija a la vivienda de los Messi para dejar una bandera. Dijo ser hincha de Rosario Central, el rival histórico de Newell's, pero afirmó que en Lionel Messi ambos tienen "un ídolo".

"Lionel es un tipo sencillo, como lo fue Maradona, y nos dio tristeza la muerte del padre", declaró Míguez a The Associated Press.

La familia, descrita como cercana al barrio

Carlos Ibáñez, de 69 años y vecino de Jorge Messi, ofreció su testimonio también a The Associated Press.

"Son una excelente familia, buena gente, aparte muy colaboradora con todo el mundo", contó Ibáñez.

El respaldo institucional

Newell's Old Boys calificó a Jorge Messi como el sostén que apuntaló, junto con su esposa Celia Cuccittini, la carrera de Lionel Messi "con visión, rigor y afecto".

Las condolencias también llegaron de la Asociación del Fútbol Argentino, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina —que dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros en los partidos—, Unicef Argentina y Rosario Central, archirrival histórico de Newell's.

CT