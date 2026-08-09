Deportes

Vecino de Rosario, tras la Muerte del Padre de Messi: 'Es un Tipo Sencillo, Como fue Maradona'

Vecinos del barrio donde creció Lionel Messi en Rosario expresaron condolencias tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años

Vecino de Rosario tras la Muerte del Padre de Messi Es un Tipo Sencillo Como fue MaradonaAficionados del Inter Miami expresan sus condolencias a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre durante el partido de la primera fase de la Leagues Cup contra el Monterrey en el Nu Stadium. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+