Internacional

Irán Emite Lista de Exigencias que EUA Debe Cumplir para Reapertura de Ormuz

Las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, contrastan con los avances anunciados los últimos días

OrmuzIrán exige a Washington "poner fin definitivamente a la guerra de agresión" contra Teherán. Foto: Reuters.

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Las tensiones aumentan: Irán condiciona la reapertura de Ormuz a cambios de EUA. Conoce las exigencias que podrían cambiar el rumbo del conflicto en Medio Oriente.

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