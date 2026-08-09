Irán Emite Lista de Exigencias que EUA Debe Cumplir para Reapertura de Ormuz

Un alto cargo iraní planteó este sábado 8 de agosto condiciones drásticas que Estados Unidos debe cumplir para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que disipó las esperanzas de reanudar la navegacion por ese paso estratégico en el corazón de la guerra en Oriente Medio.

Las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, contrastan con los avances anunciados los últimos días en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el futuro control del estrecho.

"Mientras Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado", advirtió el dirigente, citado por medios iraníes.

Entre las condiciones mencionadas, dijo que Irán exige a Washington "poner fin definitivamente a la guerra de agresión" contra Teherán y sus aliados, y que levante el bloqueo impuesto a sus puertos.

Reclama también el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y "la indemnización integral" por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tregua y el cierre al paso del crudo mundial

Algunas de las disposiciones figuraban en un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán, que instauró un alto al fuego y permitió la reanudación del tránsito en el estrecho de Ormuz, al tiempo que abría el camino a la negociación del fin del conflicto.

Pero la tregua acabó a inicios de julio, provocando la reanudación de los bombardeos estadounidenses y las represalias iraníes contra los aliados de Washington en Medio Oriente.

Ormuz, crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, está nuevamente bloqueado por la república islámica, que ataca regularmente los barcos que pasan por el estrecho sin su autorización.

Irán ha insistido que la situación del estrecho no volverá a ser la que era antes de la guerra, aunque en los últimos días negoció con Omán -situado al otro lado de Ormuz- un itinerario para el tránsito de buques por la vía.

No obstante, sigue sin vislumbrarse un avance diplomático, especialmente en lo referente al programa nuclear iraní, tras más de cinco meses de un conflicto que se propagó por Oriente Medio y sacudió la economía mundial.

Los bombardeos estadounidenses han cesado hace más de una semana, pero el presidente Donald Trump supeditó su interrupción a la rápida conclusión de un acuerdo, dejando pendiente la amenaza de nuevos ataques contra Irán.

ASJ