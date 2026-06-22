Megabloqueo de Transportistas 24 de Junio: Cómo Llegar a Tiempo al México vs Chequia en CDMX

El próximo miércoles 24 de junio de 2026, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizará un megabloqueo nacional a partir de las 07:00 horas. Este movimiento surge ante la falta de soluciones efectivas a las problemáticas de seguridad y regulación que enfrenta el sector en sus modalidades de carga, turismo y pasaje. Las protestas afectarán las carreteras de los 32 estados del país, amenazando con colapsar la movilidad de las zonas metropolitanas.

El plan de la organización contempla bloqueos parciales y la presencia de unidades pesadas en distintas carreteras federales, lo que provocará severas afectaciones en los accesos estratégicos a la Ciudad de México.

Los líderes transportistas advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades federales, iniciarán una marcha lenta con sus unidades desde las entradas carreteras directo hacia el Zócalo capitalino, estrangulando las avenidas principales de la ciudad.

Esta situación representa un reto crítico para los miles de aficionados que planean asistir al partido de la fase de grupos del Mundial entre México y Chequia en el sur de la capital.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México el 24 de junio ante el megabloqueo?

Para librar el colapso vial provocado por el Paro Nacional, la mejor alternativa es utilizar el sistema de transporte público confinado de la CDMX.

Aunque no existe una estación del Metro que conecte directamente con el Estadio, la ruta más eficiente consiste en tomar la Línea 2 del Metro (línea azul) y dirigirse hasta la terminal Tasqueña. Una vez en esta estación, se debe realizar el transbordo directo hacia las vías del Tren Ligero.

A bordo del Tren Ligero, los usuarios pueden descender directamente en la estación Estadio Azteca o, en su defecto, en la estación El Vergel si la zona principal presenta restricciones de seguridad. Desde cualquiera de estos dos puntos, el estadio Ciudad de México se encuentra a una caminata aproximada de 10 a 15 minutos, garantizando el arribo a tiempo al partido sin depender del tráfico vehicular de Insurgentes o Calzada de Tlalpan.

Puntos de bloqueo que debes evitar el 24 de junio

Si viajas desde el interior de la república o el Estado de México, toma en cuenta que las concentraciones y reducciones de carriles comenzarán desde temprano. A continuación, te presentamos la lista de vialidades afectadas que debes evitar o tomar con extrema previsión:

Autopista México-Puebla

Vía Atlixcáyotl

Carretera federal a Huejotzingo (particularmente en Puebla y Tlaxcala)

México-Querétaro

México-Pachuca

Chalco-México

México-Pirámides

México-Cuernavaca

Arco Norte

Avenida José López Portillo

Vía Morelos

Autopista Banderilla

Colonia 21 de Marzo

Libramiento Xalapa-Banderilla

Kilómetro 5 de la carretera Veracruz-Xalapa

Zona de Las Trancas

La AMOTAC señaló que estas acciones buscan presionar por soluciones concretas ante la crisis del sector, por lo que responsabilizan a las instituciones de las afectaciones viales.