Megabloqueo de Transportistas 24 de Junio: Cómo Llegar a Tiempo al México vs Chequia en CDMX

AMOTAC alista presencia de unidades pesadas y cierres parciales en los principales accesos estratégicos a la capital

Megabloqueo de Transportistas el 24 de Junio. Foto: CuartoscuroMegabloqueo de Transportistas el 24 de Junio. Foto: Cuartoscuro

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¿Vas al México vs. Chequia? El megabloqueo de transportistas podría complicar tu llegada. Aprende la mejor ruta en transporte público para evitar el caos vial.

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