¿Qué Juegos del Mundial 2026 Pasan por TV Abierta? Calendario de Partidos 22 al 28 Junio

Partido a partido, los países aseguran sus lugares en la tabla de dieciseisavos rumbo a la Final de la Copa del Mundo 2026. Ve cuáles podrás ver gratis

Erling Haaland, delantero de Noruega. Qué Partidos del Mundial 2026 pasan por TV Abierta 22 al 28 Junio, Canal 5Conoce qué partidos del Mundial 2026 pasan por Canal 5 de TV Abierta la semana del 22 al 28 de junio. Foto: Reuters.

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