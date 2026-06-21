¿Qué Juegos del Mundial 2026 Pasan por TV Abierta? Calendario de Partidos 22 al 28 Junio

Arranca la tercera semana del Mundial 2026 y los aficionados se preguntan qué partidos podrán disfrutar gratis por Canal 5. Para que no sigas buscando, en N+ te decimos qué juegos de la Copa del Mundo pasan por TV abierta la semana del 22 al 28 de junio.

En la recta final de la Fase de Grupos, los países participantes se juegan su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con lo que inicia la ronda de eliminación directa del torneo.

Y sí, el Tricolor del Vasco Aguirre está entre las selecciones que esta semana se enfrentarán en el terreno de juego, por lo que ya te dijimos cuándo es el partido México vs Chequia y a qué hora inicia.

¿Qué juegos del Mundial 2026 pasan Gratis por TV Abierta del 22 al 28 de Junio 2026?

En una nota previa te adelantamos qué selecciones se enfrentarán este lunes 22 de junio 2026 en el Mundial 2026, y los horarios en los que puedes sintonizar los partidos.

A continuación hallarás una lista con todos los juegos que sí podrás ver gratis en el Canal 5 de televisión abierta la semana del 22 al 28 de junio, para que programes tu agenda.

Lunes 22 de Junio 2026.

Noruega vs Senegal.

Horario: 18:00 horas.

Estadio Nueva York en EUA.

Martes 23 de Junio 2026.

Colombia vs RD Congo.

Horario: 20:00 horas.

Estadio de Guadalajara, México.

Miércoles 24 de Junio 2026.

Chequia vs México.

Horario: 19:00 horas.

Estadio Ciudad de México (CDMX).

Jueves 25 de Junio 2026.

Ecuador vs Alemania.

Horario: 14:00 horas.

Estadio Nueva York, EUA.

Viernes 26 de Junio 2026.

Uruguay vs España.

Horario: 18:00 horas.

Estadio Guadalajara, México.

Sábado 27 de Junio 2026.

Panamá vs Inglaterra.

Horario: 15:00 horas.

Estadio Nueva York, EUA.

Colombia vs Portugal.

Horario: 17:30 horas.

Estadio de Miami, EUA.

El 28 de junio 2026 inician los dieciseisavos de final y aún están por definirse las selecciones que se enfrentarán ese domingo. Así que vale la pena que estés pendiente de las coberturas Minuto a Minuto de N+.

¿Cuántos países pasan a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

En total, 32 selecciones avanzan a la ronda de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Esta fase contará con 12 grupos compuestos por 4 países cada uno. La repartición de clasificados se conforma de la siguiente manera:

Primeros lugares: 12 ganadores de cada grupo.

Segundos lugares: 12 equipos que terminen en segundo lugar de cada grupo.

Mejores terceros lugares: 8 mejores terceros lugares de la fase de grupos.

SARR