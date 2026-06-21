Partidos del Mundial Mañana 22 de Junio: Dónde ver en Vivo y Canales de Transmisión en México

El lunes 22 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta cuatro partidos de la fase de grupos que abarcan desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Los Grupos I y J entran a su segunda jornada con equipos que ya tienen puntos en juego y necesitan consolidar su posición rumbo a la eliminación directa. En México, casi todo se ve por ViX, aunque hay una excepción que vale la pena conocer.

Los cuatro partidos del lunes y dónde verlos

11:00 a.m. — Argentina vs Austria | Estadio Dallas, Arlington | ViX.

3:00 p.m. — Francia vs Irak | Estadio Filadelfia, Filadelfia | ViX.

6:00 p.m. — Noruega vs Senegal | Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford | Canal 5, TUDN, ViX.

9:00 p.m. — Jordania vs Argelia | Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara | ViX.

Argentina vs Austria: duelo de líderes para abrir el día

El partido que da inicio a la jornada reúne a los dos mejores del Grupo J. Argentina va primero con tres puntos y Austria lo sigue de cerca en el segundo lugar, también con tres unidades.

La diferencia entre ambos equipos está en los goles: la Albiceleste llegó con tres goles anotados y ninguno recibido en su primera salida, mientras que Austria también marcó tres pero encajó uno. Argentina parte como favorita con 64% de probabilidad de triunfo, frente a 14% para los austriacos y 22% de posibilidades de empate. El juego se transmite por ViX bajo suscripción.

Francia busca la cima del Grupo I ante un Irak sin margen

Con 91% de probabilidad de victoria, los galos son los favoritos más claros de toda la jornada. Francia llega en segundo lugar del Grupo I con tres puntos, un lugar por debajo de Noruega que encabeza el grupo con la misma puntuación pero mejor diferencia de goles.

Irak, que aún no suma, parte con apenas 2% de posibilidades de ganar. El partido se juega en el Estadio Filadelfia y está disponible por ViX.

Noruega vs Senegal, el único partido con señal abierta

Este es el duelo más accesible del día para los aficionados mexicanos: además de ViX, se puede ver por Canal 5 y TUDN sin necesidad de suscripción. Noruega llega como líder del Grupo I con cuatro goles a favor en un solo partido, y parte como favorita con 42% de probabilidad de ganar.

Senegal, sin puntos tras su primera fecha, tiene 31%, y el empate ronda en 27%. El venue es el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford.

Jordania vs Argelia cierran la jornada en Santa Clara

El último partido del día enfrenta a dos equipos del Grupo J que todavía no han sumado puntos. Argelia es el favorito con 61% de probabilidades de triunfo, muy por encima del 16% que le corresponde a Jordania.

El empate tiene 23% de posibilidades. El encuentro se disputa en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, y se transmite por ViX con suscripción.