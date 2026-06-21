Partidos del Mundial Mañana 22 de Junio: Dónde ver en Vivo y Canales de Transmisión en México

Cuatro partidos del Mundial 2026 se juegan este lunes en los Grupos I y J. Te decimos a qué hora son, dónde verlos y quiénes llegan como favoritos

Partidos del Mundial Mañana 22 de Junio: Dónde ver en Vivo y Canales de Transmisión en MéxicoEstadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 21 de junio de 2026. Vista general del interior del estadio antes del partido. Foto: Reuters

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