¿Cuál es el Estado de Salud de Luis de Alba? Actor, con Lesiones en el Rostro Tras Accidente

El comediante mexicano Luis de Alba sufrió un fuerte accidente, que le dejó algunas lesiones en el rostro, por lo que reveló cuál es su estado de salud.

Luis de Alba en conferencia de prensaLuis de Alba en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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Estado de Salud de Luis de Alba Hoy: ¿Qué le Pasó al actor del "Pirruris"? Esto Dijo Tras Mostrar Lesiones