¿Cuál es el Estado de Salud de Luis de Alba? Actor, con Lesiones en el Rostro Tras Accidente

El comediante Luis de Alba, recordado por personajes como el "Pirruris" y "El Ratón Crispín", mantiene el cariño del público, tras más de seis décadas de carrera. Aunque en los últimos años se ha mantenido más alejado de los reflectores, hay preocupación cuando de su salud se trata.

Han surgido algunas dudas sobre cuál es su estado de salud, luego de que mostrara el rostro con hematomas causados por un fuerte accidente.

Y es que, pese a que hace algunos años no tiene un proyecto en televisión o cine, se mantiene activo en teatro en proyectos como "Perfume de Gardenia".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. “La única” así presentaba Luis de Alba a Carmen Salinas

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba?

El actor dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales que sufrió un accidente que dejó marcas de sangre coagulada o moretones en su rostro, pero que se encuentra bien de salud.

De Alba explicó que, luego de que recibiera preguntas sobre su estado de salud o que se difundiera información sobre complicaciones médicas, prefería aclarar cómo se encontraba.

Luis de Alba comentó cuál es su estado de salud. Foto: Captura

Dijo que estaba bien, que había tenido un accidente, pero que no había más problemas y que solo tenía que esperar a que desaparecieran los moretones.

"Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes", explicó.

El histrión incluso bromeó acerca de que este incidente le ayudaría a crear un nuevo personaje, al cual llamó "El Mapache Atómico".